Zaljubljenca z napačne strani zakona

Nič zelo romantičnega ni bilo: ona je bila triindvajsetletnica, ki se je pri šestnajstih poročila, a so moža, od katerega se ni nikdar ločila, zaradi umora strpali v zapor, on je bil petindvajsetletnik, zaprt zaradi vloma, iz zapora mu je pomagala pobegniti ona. Njuni trdi življenji in manj kot tri leta trajajoče roparske pohode ter nenehno skrivanje pred roko pravice so 23. maja 1934 sklenili rafali.

Bonnie in Clyde sta postala najbolj znana javna sovražnika, izobčenca in hkrati ljubljenca javnosti, par, o katerem je imel vsakdo kaj povedati, pa če je bilo res ali ne. FOTO: Wikipedija

Legendo o Bonnie in Clydu so do neznanskih proporcev napihnili takratni ameriški mediji, zdelo se je, da vsak Američan poznainin njune rabote, ki pa jih pravzaprav ni bilo tako zelo veliko. Res sta vzela več policijskih življenj, njuni streli so usmrtili tudi več civilistov, zato so njiju in člane njune tolpe lahko označili kot strahovito javno nevarnost, vendar pa sta večinoma ropala bencinske črpalke in male banke, na vesti sta imela tudi nekaj ugrabitev.

Njun izkupiček ni bil nikdar posebej velik, so pa bili odmevi v takratnem časopisju veličastni, postala sta najbolj znana javna sovražnika revnega časa velike gospodarske krize, izobčenca in hkrati ljubljenca javnosti, par, o katerem je imel vsakdo kaj povedati, pa če je bilo res ali ne. Boots Hinton, upravnik malega muzeja iz kraja Gibsland v Lousiani, v katerem je predstavljen zgolj dan, v katerem sta doživela zasedo teksaških policistov, je redkobeseden: »Bila sta le otroka, ki sta se zaljubila in stopila na napačno stran zakona, nič več od tega.«

Vest v teksaškem časniku Brownsville Herald 25. maja 1934.

Bonnie Parker se je rodila oktobra 1910 v Roweni v Teksasu, po očetovi smrti leta 1914 se je njena mati z njo preselila v revno predmestje zahodnega Dallasa. Bonnie se je septembra 1926, šest dni pred svojim šestnajstim rojstnim dnem, poročila s sošolcem Royem Thorntonom, ki so ga tri leta pozneje zaprli. Čeprav sta bila poročena, se nista nikdar več srečala, ona se je preživljala kot natakarica.

Družina Clyda Barrowa, rojenega marca 1909 v teksaškem okrožju Ellis, se je v zahodni Dallas s podeželja v upanju po boljšem življenju v mestu priselila v začetku dvajsetih let. Živeli so v revščini, Clyde je bil prvič aretiran leta 1926, ker izposojevalnici avtomobilov ni pravočasno vrnil vozila, njegov starejši brat Marvin 'Buck' Barrow pa ga je vzel v uk o umetnosti vlamljanja v sefe, ropanja trgovin in kraje avtomobilov.

Po nekaterih legendah sta se Bonnie in Clyde prvič srečala na zabavi skupnega prijatelja januarja 1930 v Dallasu, po nekaterih virih pa je šel Clyde obiskat prijateljico, ki si je zlomila nogo, in tam naletel na Bonnie. Nekaj tednov pozneje so njega aretirali zaradi kraje avtomobila, in čeprav sta se komaj spoznala, ga je Bonnie pogosto obiskovala v priporu, ves čas sta si pošiljala pisma, v katerih sta se naslavljala z »dragi«, »srček«, on jo je naslavljal tudi z »ženkico«.

Marca tistega leta mu je Bonnie na skrivaj prinesla revolver, s katerim si je izboril pot iz zapora. Na svobodi ni bil prav dolgo, kmalu so ga ujeli v Ohiu in strpali v zapor Eastham, ki je slovel po tem, da so v njem ujetniki zelo trdo delali na poljih, stražarji pa so se pogosto izživljali nad njimi. Clydova mati je februarja pri teksaškem guvernerju Rossu Sterlingu dosegla, da so sina izpustili, a so dejanje kmalu obžalovali, saj se je znova z Bonnie združeni Clyde podal na veličasten niz ropov in vlomov, interpretacije govorijo o tem, da se je tako hotel maščevati sistemu, ki ga je porinil v revščino.

Verzi z druge strani življenja

Članek v časniku The Frontier iz mesta O'Neill v Nebraski 18. maja 1933. FOTO: Kongresna knjižnica

Med njunimi »dosežki« je bila kraja dveh avtomobilov v teksaškem okrožju Kaufman, od koder sta se vozila dolgih osemnajst ur, oropala sta več manjših bank in trgovin z živili, nekajkrat sta si za varen pobeg privoščila talce, v streljanjih sta vzela življenje več policistom, vendar pri svojem početju nista bila sama. V njuno tolpo so sodili še Clydov starejši brat Marvin, njegova žena Blanche in več drugih malih kriminalcev, med njimi. V enem od uspešnejših ropov jim je uspelo odnesti 1900 dolarjev, v današnjem denarju nekaj manj kot 40.000 dolarjev.

Bonnie se je v šoli izkazala v dramskem krožku, pri kreativnem pisanju, še posebej pa pri pisanju pesmi in pisati ni prenehala tudi kasneje. Deset pesmi s skupnim naslovom Verzi z druge strani življenja je napisala v zaporu, na katerega je bila obsojena zaradi neuspešnega ropa trgovine, med njimi je bila tudi pesem o samomorilskem Salu, v kateri je razgrinjala zgodbo o nedolžnem podeželskem dekletu, ki jo je fant zvabil v zločinsko življenje.

Občutek, da se bo njuno življenje kmalu končalo, so imeli vsi, ki so ju poznali, tudi sama sta vedela, da je konec blizu. Urbana legenda govori, da je mama Bonnie prosila, naj ne govori o smrti, ona pa ji je odgovorila, naj se ne razburja: »Blizu je, obe to veva. A ko naju bodo ubili, ne reci nič grdega o Clydu.«

Dva tedna pred smrtjo je njena mama prejela Bonniejino pesem z naslovom Konec poti, ki so jo sklenili naslednji verzi:

Nekega dne bosta skupaj padla,

pokopali ju bodo drugega ob drugem,

nekateri bodo žalovali,

policisti si bodo oddahnili,

Bonnie in Clyde bosta dočakala smrt.

Jutro ob avtocesti številka 154

Tiralica iz leta 1934. FOTO: Wikipedija

Preiskovalni urad, poznejši Zvezni preiskovalni urad FBI, se je zanju začel zanimati decembra 1932, ko so ukradenega forda iz Oklahome našli v Michiganu, različni predmeti v avtomobilu pa so preiskovalce pripeljali do Clydove tete. Teksaške oblasti so tiralico za njima izdale pozneje, sredi leta 1933, in začele oprezati za njima.

Oblasti so najele nekdanjega teksaškega redarja Franka Hamerja, maja 1934 ju je odkril v Lousiani, ko sta z nekaterimi iz družine Methvinov priredila zabavo ob Črnem jezeru in se je izvedelo, da se bosta tja čez nekaj dni tudi vrnila. Policija je zasedo pripravila 23. maja zjutraj na avtocesti številka 154 blizu kraja Gibsland v župniji Bienville. Ko so zagledali njun ford V-8, so takoj začeli streljati, da se nista mogla braniti.

Obtičala sta v prerešetanem avtomobilu. Clyde – je poročal časnik Brownsville Herald – z okrog šestdesetimi strelnimi ranami, Bonnie z okrog petdesetimi. V skladu s takratnimi običaji so njuni trupli razstavili v mrtvašnicah v kraju Arcadia, več kot trideset tisoč ljudi je plačalo vstopnino, da so si lahko ogledali prestreljeni telesi obeh izobčencev, njunega forda so razstavili v več krajih po državi, zdaj je na ogled v Whiskey Pete's Resort and Casino v kraju Primm na poti med Las Vegasom in Kalifornijo. Ogledovanje trupel ni minilo brez ekscesov. Zbiralcem bizarnih spominkov je uspelo odrezati in odnesti več delov Bonniejine okrvavljene obleke, poskus, da bi odrezali njen kazalec, pa se ni posrečil. Pokopana sta bila vsak na drugem dallaškem pokopališču, sorodniki so pred nekaj leti začeli kampanjo, da bi ju nekoč položili v skupni grob.

Filmska zgodb o Bonnie in Clyde je samo še utrdila sloves para. FOTO: IMDB

V popularni kulturi je sloves dveh mladih upornikov, ki sta dočakala brutalen konec, verjetno najtrdneje utrdil režiser Arthur Penn s filmom Bonnie in Clyde iz leta 1967. Za moško glavno vlogo je izbral Warrena Beattyja, za žensko so bile v igri Nathalie Wood, Jane Fonda in Shirley MacLaine, a na koncu se je Penn odločil za Faye Dunaway, ki jo je videl v komediji Dogodek. Film, s katerim je igralka postala velika hollywoodska diva, je ujel trenutek, ko je Ameriko pretresal val študentskih protestov, študentje pa so v zgodbi o dveh izobčencih uzrli heroja, borca proti sistemu, proti kateremu so protestirali tudi sami.