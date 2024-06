V Podčetrtku slovenska himna po zaslugi 17-letne varovanke Marjana Fabjana

V Podčetrtku so prizadevni člani celjskega kluba Z'dežele Sankaku uspešno spravili pod streho turnir za evropski pokal v judu, ki velja za najmočnejše tekmovanje v tem japonskem olimpijskem borilnem športu v Sloveniji. Boljši od pričakovanj je bil tudi izplen našega zastopstva, v katerem so se veselili štirih kolajn.

V športni dvorani v Podčetrtku je enkrat zadonela tudi Zdravljica, ki so jo zaigrali Leili Mazouzi. Komaj 17-letna judoistka kluba Z'dežele Sankaku se je ovenčala z zlato lovoriko v kategoriji do 63 kilogramov, v kateri je z iponi po vrsti ugnala Švicarko Aline Rosset, Nemko Mirjam Wirth, Madžarko Anno Kriza in v zaključnem dvoboju še Nemko Charlotte Von Leupoldt.

Do finala se je prebil tudi David Štarkel (do 60 kg), ki je premagal Francoza Mathea Rebeyrola (10:0), Poljaka Huberta Pieczynskega (10:0) in Azerbajdžanca Rovšana Alijeva (10:0), v sklepnem obračunu pa je moral priznati premoč Kazahstancu Šerzodu Davlatovu.

David Štarkel (levo) si je izbojeval srebrno kolajno. FOTO: Darko Petelinšek/EJU

Bronasti kolajni pa sta si izbojevali Leilina klubska kolegica in vrstnica Nika Tomc (do 57 kg) ter Urška Torkar (nad 78 kg). Blizu odličju sta bila tudi petouvrščena Tara Janjič (nad 78 kg) in Gal Bertalanič Žižek (nad 100 kg), do uvrstitev pa so se dokopale še Arabela Kostanjevec (do 48 kg), Jevgenija Gajič (do 57 kg) in Maša Završnik (do 78 kg).