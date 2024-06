Deset tisočakov za 90 sekund groze

Letalska Singapore Airlines je na družabnem omrežju (FB) danes objavila ponudbo plačila odškodnine potnikom, ki so med letom iz Londona v Singapur pred tremi tedni naleteli na hude turbulence in bili pri tem resneje ali laže poškodovani, eden od potnikov pa je tudi umrl. Za 90 sekund groze večini potnikom pripada deset tisoč ameriških dolarjev.

Približno 10 ur leta je letalo naletelo na nenadno ekstremno turbulenco nad kotlino Iravadi (Burma). FOTO:: Stringer Reuters

Letalska družba je ob objavi ponovno zapisala globoko opravičilo za travmatično izkušnjo na letalu, letalo je zasilno pristalo v Bangkoku, pri tem pa poudarila, da bodo potnikom zagotavljali polno podporo in pomoč. Tisti, ki so v incidentu utrpeli lažje poškodbe, dobijo 10 tisoč ameriških dolarjev (9200 evrov) odškodnine, tiste s težjimi poškodbami pa vabijo k nadaljnim pogovorom glede na specifiko njihove situacije - vsem so vnaprej ponudili predplačilo 25 tisoč ameriških dolarjev (23 000 evrov) za takojšnje potrebe. Poleg tega bo letalska družba vsem povrnila tudi polno povračilo letalske vozovnice in nadomestilo za zamudo v skladu z ustreznimi predpisi Evropske unije ali Združenega kraljestva. Potnikom je pripadlo tudi 1000 singapurskih dolarjev za kritje takojšnjih stroškov ob odhodu iz Bangkoka, kritje zdravstvenih stroškov v celoti, poskrbeli pa so tudi za njihove družinske člane, da so takoj lahko odleteli v Bangkok. Vsi potniki so ponudbe sprejeli tudi po elektronski pošti, skupaj z informacijami o tem, kako lahko nadaljujejo s svojimi zahtevki.

Kaj so turbulence? ​Andrej Hrabar, direktor Urada za letalsko meteorologijo, pojem turbulenca označuje »kot neurejeno vrtinčenje zraka, ki ga predstavljajo različno veliki vrtinci v toku zraka, trajajoči od delčka sekunde do minute.« Vzroki za nastanek so različni: mehanska turbulenca je posledica močnih vetrov v kombinaciji s trenjem pri tleh, turbulenca kot posledica konvektivnega razvoja oblakov, turbulenca ob na zavetrni strani ob vznožju gorskih pregrad pa nastane zaradi tako imenovanih rotorjev ali hidravličnih skokov. »Posebej zanimiva je turbulenca, ki nastane ob jasnem vremenu na okoli 10 km nadmorske višine kot posledica vertikalnega širjenja valov nad gorskimi pregradami ali pa velikih sprememb hitrosti vetra v bližini tako imenovanih vetrovnih strženov.« Močne turbulence nastanejo torej nad območji obsežnih gorskih grebenov, obsežnem dogajanju povezanim z močnimi

nevihtami ali pa na stiku dveh zračnih mas in s tem povezanim vetrovnih

strženom. »Pri nas najbolj ugodni pogoji za nastanek turbulence nastopijo ob močnih severnih ali severozahodnih vetrovih v višinah, ki tako pihajo pravokotno na usmeritev glavne gorske verige Alp, ter pa seveda ob burji, vendar je

tam turbulenca bolj omejena na spodnje plasti atmosfere,« še dodaja Hrabar.

Nevihta nad Burmo

211 potnikov in 18 članov posadke, ki so bili 20. maja na letu iz Londona v Singapur, je pripovedovalo o prizorih popolne groze, 73-letni Britanec naj bi umrl zaradi srčnega infarkta na krovu, medtem ko je bilo več drugih resno poškodovanih in so se morali zdraviti v bolnišnici v Bangkoku. Kot piše britanski BBC, so prve preiskave pokazale, da je letalo hitro pospeševalo navzgor in navzdol ter v manj kot petih sekundah padlo za več 50 metrov, ker naj bi naletelo na hitro razvijajoče se nevihte nad južno Burmo. Boeing 777-300ER, namenjen v Singapur, se je po incidentu v zraku preusmeril v tajsko prestolnico Bangkok in tam zasilno pristal. Tamkajšnja bolnišnica je sporočila, da so oskrbeli 104 ljudi, 58 pa jih je ostalo na zdravljenju, od tega 20 na oddelku za intenzivno nego.

Potniki so pripovedovali o 90 sekundah groze. FOTO: Handout Via Reuters

V skladu z mednarodnimi predpisi morajo letalske družbe ponuditi odškodnino, če se potniki poškodujejo ali umrejo na letalu, tokrat pa se je še posebej razvila razprava o praksi pripenjanja varnostnih pasov, saj letalske družbe dovolijo, da so med letom potniki odpeti. Kot so namreč pripovedovali očividci iz nesrečnega letala, so turbulence tiste, ki niso imeli pripetih varnostnih pasov, nemudoma vrgle v strop. Večinoma so poročali o poškodbah glave, vratu, hrbtenice.