Zaročni prstan skozi stoletja: zgodovina, simbolika in trendi

Pri nas je v navadi, da se zaročni prstan nosi na prstancu desne roke. Prav vsak zaročni prstan ima svojo zgodbo. Ste se kdaj vprašali, kako daleč sega zgodovina zaročnih prstanov in kako je nastala njihova simbolika? V nadaljevanju članka boste izvedeli vse skrivnosti zaročnih prstanov, kako so postali sinonim za večno ljubezen in kdo je prvi svoji izbranki podaril zaročni prstan z diamanti. Raziskali smo, kako FREYWILLE, znana znamka luksuznega nakita, svojo edinstveno vizijo umetnosti, pristnosti in elegance prenaša v svet zaročnih prstanov.

Od antičnega Rima do simbola zaroke

Ko govorimo o zgodovini zaročnih prstanov, vas bo morda presenetilo dejstvo, da je bila to sprva rimska navada. V približno 2. stoletju pr. n. št. so Rimljanke nosile prstane iz slonovine, bakra ali železa ter majhne ključke, ki so potrjevali medsebojno ljubezen in pokorščino možem.

Uradni pomen pa je zaročni prstan dobil leta 890, ko je papež Nikolaj izdal dekret, da prstan predstavlja namero moškega, da se poroči z žensko. Šele leta 1215 je papež Inocenc III. izjavil, da naj mladoporočenca počakata, da mine eno leto od zaroke do poročnega obreda. Tako se je začelo obdobje zgodovine, v katerem se zaroka začne kot darilo prstana ženski, ona pa ga nosi na roki kot simbol zaupanja in medsebojne obljube med moškim in žensko.

Prstani kot družbeni status

Prvi zaročni prstan z diamanti je podaril Maksimilijan I., nemški kralj in cesar Svetega rimskega cesarstva, ob zaroki z Marijo Burgundsko leta 1477. Maksimilijan ji je podaril prstan, na katerem je bila z diamanti vpisana črka M, ki je simbolizirala Marijo, Maksimilijana in monarhijo. Viktorijanska doba (od 1837 do 1901) je popularizirala zaročne prstane z diamanti, dragimi kamni, plemenitimi kovinami in emajlom. Po tem se je v edvardijanski dobi (od smrti kraljice Viktorije leta 1901 do 1910) tradicija podarjanja dragih zaročnih prstanov v visoki družbi nadaljevala. Spretni zlatarji so obvladali zapleteno umetnost okraševanja in vstavljali drage kamne v občutljive mreže ali pletenice, stkane iz fine zlate ali srebrne žice.

Vzpon diamantov

Diamanti na zaročnem prstanu so šele leta 1947 postali ženski najboljši prijatelji. Potem je De Beers, ki ima v lasti večino rudnikov diamantov v Južni Afriki, lansiral znameniti slogan »Diamanti so večni«. Zaradi te kampanje je nastala ideja, da je diamant redek simbol in obljuba večne ljubezni in predanosti.

Trendi in novo obdobje zaročnih prstanov

V zadnjih letih so se navade pri izbiri zaročnih prstanov spremenile. Seveda so diamanti še vedno najpogostejša izbira, a vedno več deklet se odloča za prstane, ki so izvirni in s katerimi njihova individualnost pride do izraza. Izbirajo se prstani iz unikatnih materialov, avtentičnega dizajna ali načina izdelave, kot so prstani FREYWILLE. Trend nakupovanja »klasičnih zaročnih prstanov« počasi izginja. Vse več je tudi zanimanja za laboratorijske diamante, kar daje prednost alternativnim in cenovno dostopnim možnostim v skladu s trajnostnim razvojem in varstvom okolja.

Pri raziskovanju zgodovine zaročnih prstanov je jasno razvidno, da se simbolika in pomen njihovega darila skozi stoletja nista spremenila. Zaročni prstan je še vedno večstoletni sinonim za tradicijo in večno ljubezen. Evolucija se dogaja samo na področju dizajna in FREYWILLE je ena vodilnih svetovnih blagovnih znamk, ki danes izstopa na tem področju. Oblikovalci in mojstri finega emajliranja FREYWILLE na edinstven način že desetletja prenašajo umetniško strast, kreativnost in najlepša človeška čustva na vsak ročno izdelan kos nakita. S tem so oblikovali način, kako danes razmišljamo o idealnem zaročnem prstanu.

Nakit FREYWILLE in sam način izdelave sta zaščitena kot kulturna dediščina mesta Dunaj. Te male umetniške miniature so ročno izdelane s kompleksnim postopkom fuzije emajla z 18-karatnim zlatim prahom v dunajskem ateljeju FREYWILLE že od leta 1951. Prstani so na voljo v dveh izdajah: izdaja 18kt&diamonds, v kateri so edinstveni kosi iz čistega 18-karatnega zlata v kombinaciji z ročno poslikanim emajlom, ter edicija prstanov Dreams of The Artist iz umetniško poslikanega emajla in 24-karatne pozlate. Nekateri izmed najbolj impresivnih modelov prstanov so Victoria, Luna Piccolissima, Tango, Etoile in Star Aura, prihajajo pa iz znanih kolekcij FREYWILLE, posvečenih umetnikom, kot so Monet, Van Gogh, Hundertwasser, Klimt, Botticelli, Mucha in drugi.

Prstan FREYWILLE Victoria. FOTO: Udo R. Reisinger

Prstan FREYWILLE Victoria iz izdaje 18kt&diamonds slavi žensko, ki si prizadeva uresničiti svoje sanje. Je sinonim za moč in eleganco, utelešeno v dragocenem umetniškem emajlu in čistem 18-karatnem zlatu. Navdušuje s preprostostjo in čistostjo dizajna, ki je še posebej inovativen, saj poudari lepoto vsakega prsta. Prstan Victoria je na zgornji strani odprt, zato vizualno podaljša prst in je izjemno udoben za nošenje. Plemenit zlati okvir dobesedno lebdi okoli prsta, pogled pa se ustavi na skrivnostni in nevidni povezavi dveh okrasnih elementov: sijočega diamanta in dragocene poslikave na čudovitem emajlu z najlepšimi umetniškimi motivi.

Prstan FREYWILLE Tango. FOTO: Udo R. Reisinger

Prstan FREYWILLE Tango je zgodba o strasti in potrpežljivosti, ki jo pooseblja istoimenski argentinski ples. Čustven plesni objem prikazuje preplet dveh zlatih prstanov in razkošno pobarvan emajl. Ta umetniška interpretacija navdušujočih plesnih gibov predstavlja posebne ljudi in trenutke v življenju, ki se jim ne moremo upreti, zato se jim z zaupanjem prepustimo in dovolimo, da se dotaknejo naših src. Prstan FREYWILLE Tango vas s svojo kreativno asimetrično obliko vabi, da se z njim igrate sami in ga spremenite v več zanimivih oblik, odvisno od kota vrtenja. Hkrati boste opazili čaroben bleščeči učinek, ki ustvarja svetlobo s harmonično sestavo 18-karatnega zlata in živobarvnega emajla.

Prstan FREYWILLE Star Aura. FOTO: Udo R. Reisinger

Dizajn prstana FREYWILLE Star Aura je bil navdihnjen z rojstvom zvezd. Na minimalističnem in elegantnem okvirju iz 18-karatnega zlata je spredaj nameščen razkošen okrogel okras iz plemenitega emajla. Vsaka podrobnost tega ročno poslikanega emajla je izdelana z največjo natančnostjo in vedno znova preseneti s svojimi neverjetnimi barvnimi kombinacijami. Zvezda se šteje za rojeno, ko izžareva energijo, zaradi česar je neverjetno svetla. Zato je prstan Star Aura dobesedno zvezda v ponudbi FREYWILLE, saj pritegne poglede z neverjetnim sijajem 20 diamantov visoke čistosti, ki v celoti uokvirjajo dragoceni emajl.

Naročnik oglasne vsebine je FREYWILLE.