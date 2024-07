J. D. Vance in življenje ameriških kmetavzarjev

Knjižna uspešnica republikanskega kandidata za podpredsednika Jamesa Davida Vancea Hillbilly Elegy, ki govori o njegovih koreninah na podeželju Kentuckyja in v Ohiu, je kmalu po izidu poleti 2016 postala nacionalna uspešnica; po presenetljivi zmagi Donalda Trumpa novembra istega leta pa je postala tudi osrednja kulturna tema.

Republikanec iz Ohia je bil od takrat izvoljen v senat ZDA, v ponedeljek so ga izbrali za podpredsedniškega kandidata. Star je 39 let in bi bil v primeru Trumpove zmage najmlajši podpredsednik po Richardu Nixonu, ki je pod Dwightom Eisenhowerjem od leta 1953 opravljal dva mandata.

V svoji knjigi Hillbilly Elegy Vance opisuje svoje odraščanje v Ohiu v družini srednjega in delavskega razreda ter pobeg iz družinske zgodovine zlorab, alkoholizma in travm. Hillbilly je izraz za ljudi, ki prebivajo v odročnih ruralnih krajih ameriške regije Apalačije, ki se razteza na trinajstih zveznih državah, od juga New Yorka do severa države Mississippi. Velikokrat so z njimi povezani presodki in stereotipi, saj veljajo za nazadnjaške, revne in celo čudaške.

Na fotografiji Glenn Close in Amy Adams v Netflixovem filmu, posnetem po knjižni upešnici DJ Vancea. FOTO: Promocijsko gradivo

Režiser Ron Howard je Vanceove spomine leta 2020 priredil v Netflixov film z zvezdniško zasedbo, z Amy Adams in Glenn Close v glavnih vlogah. V njej Vance kot študent prava na univerzi Yale z visokimi cilji, ki presegajo njegovo delavsko poreklo, razmišlja o vzgoji v regiji, ki ga je izoblikovala v človeka, kakršen je postal.

Duhovna vodnica z Yalea

Po koncu služenja pri marincih je Vance na državni univerzi v Ohiu diplomiral iz političnih ved in filozofije, nato pa je bil sprejet na pravno fakulteto Yale, kjer je spoznal svojo sedanjo ženo Usho Chilukuri Vance, ki prihaja iz družine indijanskih priseljencev.

»Na duši mi je ves čas ležalo vprašanje, zakaj ni več otrok, kot sem jaz, na mestih, kot je Univerza Yale ... Zakaj v Združenih državah ni več mobilnosti navzgor?« je ob izidu knjige povedal za Associated Press.

Ko je JD Vance včeraj na konvenciji RNC sprejel podpredsedniško nominacijo stranke, in so se govorniki kar vrstili, da bi pohvalili njegove brezhibne reference, je Vance je ob tem opozoril na bleščečo kariero svoje žene Ushe Vance, ki je »močan ženski glas«, ki ga usmerja, kot je dejal.

Spoznala sta se leta 2013 kot študenta na pravni fakulteti Yale, ko sta se pridružila skupini, ki je razpravljala o »družbenem nazadovanju v beli Ameriki«, navaja New York Times. Dejal je, da jo je že takrat videl kot nekakšno »duhovno vodnico z Yala«

Usha Vance je pred tem diplomirala iz zgodovine na univerzi Yale, bila pa je tudi štipendistka Billa Gatesa na univerzi Cambridge, kjer je diplomirala iz zgodnje moderne zgodovine. Poročila sta se leta 2014 in imata tri otroke: dva sinova, Ewana in Viveka, ter hčerko Mirabel.

Medtem ko je bil Vance vseskozi kritičen nad idejami demokratov, je bila njegova žena prej demokratka, zdaj pa je odvetnica v pravnem podjetju v San Franciscu, ki se ponaša s slovesom »radikalno napredne«odvetniške družbe.