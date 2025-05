Zmagovalne oglaševalske kampanje 34. Sofa so ...

V Portorožu, kjer poteka 34. Slovenski oglaševalski festival (Sof) in je letos prvič potekal v nekdanjem skladišču soli Magazin Grando, se bo v dveh dneh zvrstilo več kot 1300 udeležencev, festivalsko dogajanje pa je svoj vrhunec doseglo včeraj z razglasitvijo najboljših oglaševalskih del preteklega leta.

Kot agencija leta je slavila agencija Shift, naziv znamka leta pa je osvojil Mastercard Slovenija, ki je skupaj s partnerji osvojil tudi obe veliki nagradi. Najboljši v produkciji filmskih oglasov sta bili hiši Just A Corpse in Instant, najboljši v radijski in zvočni produkciji pa Zavod Radio Študent.

Naziv oglaševalska osebnost leta je prejel Sašo Dimitrievski, partner in član uprave skupine Pristop. Za oglaševalca leta 2024 je bil izbran Mastercard Slovenija, ki je s kampanjami finančnega opismenjevanja in vključevanja prepričala tako strokovno kot širšo javnost.

Na svetovnem tekmovanju Young Lions v Cannesu bosta Slovenijo zastopala Teja Medvešček in Lovro Frece, zmagovalca natečaja za Mlade kreativce.

FOTO: Sof

Dve veliki nagradi

Veliki nagradi letošnjega festivala sta prejela:

Geste vključenosti | Finančno opismenjevanje (agencija POVEM, naročnik Mastercard Slovenija),

Ali tveganje živi na vašem naslovu? (agencija Herman & partnerji, naročnik Zavarovalnica Triglav).

Zlati in srebrni dosežki

Podeljenih je bilo kar 27 zlatih in 43 srebrnih nagrad, razdeljenih med sedem sekcij, med katerimi sta se letos prvič predstavili tudi novi: Kreativna medijska odličnost in Kreativna poslovna odličnost.

Kampanja Stiske iz omaric (agencija Shift, naročnik Unicef Slovenija) je bila med najbolj nagrajenimi zlatimi deli in je z več zmagami dominirala v različnih skupinah, od zunanjega oglaševanja do inovativnih rešitev.

FOTO: Sof

Agencija Povem je z nizom kampanj Geste vključenosti za Mastercard Slovenija pometla s konkurenco v sekcijah večkanalnega komuniciranja, odgovornega komuniciranja in poslovne odličnosti.

Med preostalimi zmagovalnimi kampanjami, ki so prejele zlate nagrade, izstopajo:

Serija Ni jih lahko deliti (Futura DDB za ALPE-PANON),

Petarde? Ne, hvala! (DROM Agency za TAM-TAM),

Druga godba 2024: Uglašeno sobivanje (Monoform za Zavod Druga godba),

A1 Vajb (SHIFT in DROM Agency za A1 Slovenija).