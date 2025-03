Sašo Dimitrievski prejemnik nagrade oglaševalska osebnost

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) je priznanje oglaševalska osebnost podelila Sašu Dimitrievskemu, partnerju in članu uprave skupine Pristop. Nagrada je namenjena posameznikom, ki s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevajo k razvoju slovenske oglaševalske stroke.

Dimitrievski je vodilni strokovnjak na področju strateškega komuniciranja, digitalnega marketinga in prebojnih tehnologij. Že več kot 25 let soustvarja trende v panogi ter združuje kreativnost, poslovno uspešnost in napredna mar-tech orodja v inovativne rešitve. Njegov vpliv sega tudi onkraj meja Slovenije, saj je ugleden strokovnjak v širši regiji, mentor mlajšim generacijam ter cenjen govorec in žirant na strokovnih dogodkih.

Priznanje mu bo ob podpori partnerja Rado uradno podeljeno 15. maja 2025 na 34. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF).

Tam bo med drugim Nika Kovač skupaj z Lucijo Borak in Veroniko Povž, vse so iz Inštituta 8. marec, na odru razkrila ozadje kampanje My Voice, My Choice, v kateri so zbrali neverjetnih milijon podpisov, s svojo predanostjo in sporočilnostjo pa prepričali tudi Baracka Obamo, Marka Ruffala, Pink in mnoge druge.