Znamka Vina Berce praznuje 25 let

Ob letošnji obletnici znamke Vina Berce smo še posebej ponosni na priznanje BEST PRODUCER 2025, ki smo ga prejeli na izboru Sommelier Selection med 88 vinarji. V vsem, kar ponujamo, združujemo bogato družinsko izročilo, ljubezen do domače zemlje in visok standard kakovosti, kar se zrcali v avtentičnosti ter nagrajenih vinih.

V naši kleti v Dornberku darove vinogradov donegujemo v štiri različne linije prestižnih buteljk. Linija svežih vin Vipava Classic nas vsak dan in ob vsakem trenutku razvaja s svojo živahnostjo, mladostjo in lahkotnostjo. Ostale tri linije – Native, Single Vineyard in Grand – pa so namenjene strastnim vinskim poznavalcem. Ste že poskusili našo oranžno rebulo, penino iz avtohtone sorte Klarnica, Pokalco?

Tudi naš Rumeni muškat Berce praznuje 25 let. Ob obnovi družinskega vinograda, starega 500 let, je iz zemlje nepričakovano pognala trta rumenega muškata Matjaževega nonota – posebna sorta z zlato rumenimi jagodami.

Naša strast je ustvarjanje – naj bo to s prestižnimi vini avtohtonih sort ali domačimi izdelki, kot so premium kisi, marmelade in žgane pijače. Vabimo vas, da spoznate tudi linijo izdelkov Velike malenkosti Berce ali pa svojim najdražjim in poslovnim partnerjem podarite naše darilne pakete Berce. Poleg izdelkov in degustacijskih paketov je nekaj res posebnega tudi paket Izobraževalno vinsko doživetje z enologinjo.

Obiščite Posestvo Berce ali preberite več na www.posestvo-berce.si ter praznujte skupaj z nami – ta trenutek poteka tudi nagradna igra!

