Davčni sistem evropske trajnostne družbe

Menim, da bi v Sloveniji lahko s povišano stopnjo DDV na 25 odstotkov v letih 2025 in 2026 vsako leto zbrali okoli 750 milijonov evrov dodatnih sredstev. Na podlagi teh prilivov bi se lahko znižale obremenitve dela in ustvarjalnosti. Če bi stopnjo DDV ali višino trošarin zelo močno dvignila samo Slovenija, bodo slovenski potrošniki odhajali po nakupih v sosednje države. Zato je treba to vprašanje reševati na evropski ravni.

Prispevki na plače naj bodo na minimalno plačo sedem odstotkov, da bodo neto plače višje. Na plače, ki so višje od minimalne, naj se prispevki postopoma povečujejo do 40 odstotkov bruto plače. Splošna davčna olajšava naj se dvigne na vsaj 7000 evrov. Slovenski davčni sistem naj bo privlačen za izjemno uspešne ljudi. Taki lahko družbi prinesejo razvoj in nova delovna mesta.