Barcelona se je zavarovala: pol milijarde za obetavnega vezista

Katalonski nogometni klub Barcelona je sporočil, da je podaljšal sodelovanje z vezistom Ferminom Lopezom do leta 2029. V novi pogodbi je tudi odkupna klavzula v višini 500 milijonov evrov. Lopez se po poškodbi vrača v prvo enajsterico Barcelone, igral je tudi na obeh nedavnih tekmah, na katerih so Katalonci ponižali tekmeca v ligi prvakov in domačem prvenstvu, ko so s 4:1 premagali Bayern in s 4:0 Real Madrid.

Za Barço je 21-letnik doslej nastopil na 48 tekmah in dosegel 11 golov. Za njim je uspešno poletje, saj je bil tudi član španske izbrane vrste, ki je osvojila naslov evropskega prvaka v Nemčiji, konec poletja pa je igral še za špansko olimpijsko reprezentanco in v Parizu osvojil zlato medaljo. Bil je eden najboljših v španski ekipi s šestimi goli, dva je dosegel v finalu proti Franciji.