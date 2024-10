Groupama Zavarovalnica odprla sedež v središču Ljubljane

Ti sodobni poslovni prostori omogočajo enostaven dostop partnerjev in strank do ponudbe inovativnih zavarovalniških produktov in storitev Groupama Zavarovalnice za različne segmente strank.

Odprtje so pospremili predstavniki Groupama skupine, Alexandre Jeanjean, predsednik uprave Broupama Bistostio zrt., Damien Ouvard, direktor za strategijo Groupama Bistosito zrt., predsednik združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije Bojan Grabec in Pavel Marđonović, predsednik Kolesarske zveze Slovenije.

FOTO: Groupama

Kot posebni gostji sta se odprtja poslovalnice udeležili tudi gospa Emmanuelle Marchand, namestnica francoske veleposlanice v Sloveniji, in Maja Krumberger, predsednica Slovenskega zavarovalnega združenja.

FOTO: Groupama

, je ob tej priložnosti povedal: »Z odprtjem novih prostorov sedeža Groupama Zavarovalnice v Ljubljani smo izjemno zadovoljni. Ti sodobni prostori so pomemben korak v naši strategiji širjenja in omogočajo večjo dostopnost do naših inovativnih zavarovalniških produktov in storitev. Do konca leta nas čaka še en velik korak, to je predstavitev zavarovanja vozil.

V prihodnjem letu bomo postopno uvajali še druge zavarovalne rešitve, predvsem na področju življenjskih in nezgodnih zavarovanj. Do leta 2026 pa si želimo postati zavarovalnica s široko paleto produktov na slovenskem trgu.«

Maja Krumberger, predsednica Slovenskega zavarovalnega združenja, je pozdravila prisotnost zavarovalnice na slovenskem trgu z besedami: »Groupama je v Sloveniji že dve leti, a šele zdaj imam priložnost, da jim izrečem uradno dobrodošlico. Menim, da je prihod novih igralcev na naš trg pozitiven korak, čeprav to ni nujno mnenje vseh v industriji. Slovenski zavarovalniški trg je zelo zahteven in koncentriran, zato je ključnega pomena, da podjetja najdejo svoje niše in nove načine delovanja, kar bo na koncu spodbudilo rast celotnega trga.«

FOTO: Groupama

Goste je nato nagovorila še: »Prepričana sem, da bodo novi prostori Groupama Zavarovalnice omogočili nadaljnjo rast in uspeh v Sloveniji. Ta širitev ni samo dokaz uspeha Groupame, temveč tudi močnih in vse bolj rastočih gospodarskih vezi med našima državama. Na koncu bi rada čestitala celotni ekipi skupine za dosego tega novega mejnika. V imenu veleposlaništva vam želim še veliko nadaljnjih uspehov v prihodnjih letih, z zaupanjem, da bo Groupama še naprej uspešno delovala na zavarovalniškem trgu v Sloveniji in krepila vezi med Francijo in Slovenijo.«

FOTO: Groupama

Ob koncu pa je z lepim darilom za nove prostore, podpisanim dresom odličnih slovenskih kolesarjev, ekipo Groupama Zavarovalnice presenetil šein se zahvalil za odlično sodelovanje: »Najprej se zahvaljujem za povabilo v te čudovite nove prostore in vam želim veliko uspeha v poslovanju ter čim manj škod. Kolesarstvo je eden najtežjih športov na svetu, saj zahteva ogromno energije, vzdržljivosti, odrekanja in pogosto tudi bolečine. Vse to zahteva ne samo fizično pripravljenost, temveč tudi odlično genetiko, kot jo imata Tadej Pogačar in Primož Roglič. A vse to no dovolj. Nujna je tudi finančna podpora, zato hvala, Groupama, za vaš prispevek. Veselim se nadaljnjega sodelovanja tako ob vaših uspehih kot tudi ob uspehih odličnih slovenskih kolesarjev in kolesark.«

O Groupama skupini

Groupama skupina, ena vodilnih francoskih in evropskih zavarovalnih skupin z več kot 120-letno tradicijo, je junija 2022 vstopila na slovenski trg v partnerstvu z OTP Bank. S podporo celotne skupine OTP in izkušnjami Groupama skupine namerava Groupama Zavarovalnica pospešeno razvijati svoje poslovne funkcionalnosti in produktne zmogljivosti v Sloveniji. Osredotočeni na ustvarjanje inovativne in odprte korporativne kulture poudarjajo zadovoljstvo zaposlenih kot ključno za uspeh. Vrednote, kot so avtentičnost, solidarnost, odgovornost, predanost in optimizem, so temelj odnosa zavarovalnice s strankami.

Več informacij o Groupama Zavarovalnici in produktih najdete na www.groupama.si.

Naročnik oglasne vsebine je Groupama