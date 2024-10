Pametna izbira za energetsko učinkovito bivanje

Ekološki materiali in energijsko učinkovite naprave izboljšujejo kakovost življenja in razbremenjujejo okolje. Ponudniki energetskih rešitev in opreme za dom nas na poti zelenega prehoda podpirajo z bogato izbiro izdelkov in storitev, ki olajšajo bivanje, da se lahko osredotočimo na tisto, kar res radi počnemo.

Energetsko učinkovita domovanja nam pomagajo varčevati pri stroških in nas razvajajo s prijetno bivalno klimo. V trajnostnem, udobnemin prilagodljivem domu je treba naprave izbrati premišljeno. Če je le mogoče za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode poiščemo eno napravo, ki povezuje vse te tehnologije. V iskanju primerne naprave so nam v veliko pomoč lahko rešitve, ki jih ponuja Samsung

Integrirane notranje enote EHS ClimateHub in stenske enote EHS Hydro Unit so natanko to, kar potrebujemo v trajnostnem domu, tako zaradi minimalističnega in kompaktnega dizajna kot zaradi maksimalne učinkovitosti. Oba izdelka sta idealna za večstanovanjske hiše in stanovanja, novogradnje in prenove, tako da bi ustrezala energetsko varčni hiši.

Toplotne črpalke za proizvodnjo toplote in pripravo tople vode uporabljajo električno energijo in energijo zunanjega zraka. Toplotne črpalke zrak-zrak kot vir za ogrevanje ali hlajenje z notranjo enoto klimatske naprave uporabljajo zunanji zrak. Toplotne črpalke zrak-voda toploto črpajo iz zunanjega zraka in grejejo vodo za gospodinjstvo ter proizvajajo toploto za radiatorje ali talno gretje.

Dovolj le ena notranja enota z rešitvijo »vse v enem«

Za celotno gospodinjstvo je dovolj ena notranja enota z rešitvijo »vse v enem«. Če nam zadostuje kapaciteta 200 litrov, potem je ClimateHub prava izbira. Če pa potrebujemo več ali manj kot 200 litrov, je boljša izbira Hydro Unit in ga dopolniti z rezervoarjem za vodo neodvisnega proizvajalca s kapaciteto, ki bo zadostila potrebam našega gospodinjstva. EHS ClimateHub se zaradi svojega elegantnega videza popolnoma zlije z notranjo opremo doma. EHS Hydro Unit pa je posebej primerna za manjše prostore, kjer vsak centimeter šteje. Z nakupom ene od obeh enot dosežemo maksimalno energetsko učinkovitost in s tem zmanjšamo stroške ogrevanja in priprave tople vode.

Za manjše hiše je vitka zasnova enote ClimateHub (dimenzije 600 x 1850 x 598 mm) kot nalašč, saj ne zavzame veliko prostora, hkrati pa zagotavlja energetsko učinkovitost in udobje. Stenska notranja enota Hydro Unit se ponaša z manjšimi merami (530 x 840 x 350 mm), zato je primerna za manjše prostore, kot sta hodnik in utiliti, vendar v tem primeru potrebujemo tudi rezervoar za vodo.

Nove dimenzije energetske učinkovitosti

Če je naprava lepega videza, je še toliko bolj navdušujoče, ko ugotovimo, da nas bo tudi z vidika energetske učinkovitosti razvajala dolga leta. Z namestitvijo ClimateHub ali Hydro Unit poskrbimo, da imamo vedno na voljo dovolj tople vode, v prostorih pa ravno pravšnjo temperaturo za udobno bivanje. Z morebitno povezavo na fotovoltaične sisteme nekoč je mogoče še dodatno optimizirati porabo in poskrbeti za energetsko samooskrbo.

Enostavna namestitev, dolgotrajna rešitev

Toplina in udobje vse leto

Eden izmed pomembnih dejavnikov pri iskanju prave naprave je tudi enostavnost namestitve. EHS ClimateHub in Hydro Unit imata kompaktno zasnovo, ki omogoča hitro in enostavno montažo. Namestitev lahko izvedejo strokovnjaki v manj kot enem dnevu, kar pomeni, lahko hitro preidemo iz načrtovanja v dejansko uporabo. Poleg tega sistem omogoča enostavno servisiranje, saj je dostop do ključnih komponent mogoč brez zapletenih postopkov.

Ko se pozimi večeri podaljšajo in temperature padejo pod ničlo, je zanesljivost sistema še pomembnejša. EHS ClimateHub in Hydro Unit zagotavljata stalno dobavo tople vode in ohranjata prijetno temperaturo v stanovanju, tudi ko vreme postane ekstremno. Poleti, ko se stanovanje pregreva zaradi sončnih žarkov, pa sistem enako učinkovito ohladi prostore, ne da bi poraba energije poskočila.

Če v prihodnosti načrtujemo namestitev fotovoltaičnih panelov na strehi, bomo še dodatno zmanjšali odvisnost od zunanjih virov energije. S sistemom Samsung EHS lahko preprosto povežemo te panele in upravljamo svojo energetsko porabo, kar nam omogoča še večjo prilagodljivost in avtonomijo.

Ali tudi vi iščete rešitev za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode, ki združuje učinkovitost, estetiko in trajnost? Potem sta Samsung EHS ClimateHub in Hydro Unit prava izbira za vas. Podajte se na pot proti trajnostni prihodnosti ter si zagotovite udoben in okolju prijazen dom.

Za več informacij obiščite spletno stran Samsung ali se obrnite na pooblaščene monterje, ki vam bodo pomagali pri izbiri in namestitvi sistema, prilagojenega vašim potrebam.​

Naročnik oglasne vsebine je Samsung