Napredne tehnologije za sproščeno vožnjo

Sodobna tehnologija ponuja tudi številne rešitve, ki pripomorejo k še varnejši in manj stresni vožnji. Najnaprednejše tehnološke rešitve, ki ne le izboljšujejo vozno izkušnjo, temveč tudi zagotavljajo višjo raven varnosti, povezljivosti in udobja, ima tudi Peugeot 2008.

Asistenčni sistemi za več varnosti in udobja

Peugeotovi inženirji so urbanemu terencu Peugeot 2008 namenili vrsto naprednih asistenčnih sistemov, ki so zasnovani tako, da olajšajo nadzor nad vozilom in zmanjšajo tveganje nesreč, hkrati pa omogočajo bolj sproščeno vožnjo, ne glede na razmere na cesti.

Trenutek nepozornosti med vožnjo lahko zelo hitro pripomore k trčenju in zviti pločevini, kar še posebej velja v gostem prometu urbanih džungel. K sreči nam v takšnih situacijah lahko izdatno pomaga sistem samodejnega zaviranja v sili (AEB), ki je nedavno postal obvezna oprema vseh novih vozil. Namreč tipala in kamera sistema AEB nenehno spremljajo cesto pred vozilom in zaznavajo morebitne ovire, kot so pešci, kolesarji ali druga vozila. Če sistem zazna nevarnost trka, opozori voznika, če pa ta ne ukrepa pravočasno, bo sistem samodejno zaviral, da zmanjša silo trka ali se mu celo izogne.

Peugeot 2008 FOTO: Peugeot

Prav tako praktična pomoč, ki jo ima lahko Peugeot 2008, je v mestni vožnji tudi pomočnik za parkiranje. Ta s pomočjo kamer omogoča 360-stopinjski pregled nad vozilom v visoki ločljivosti, zaradi katerega voznik z lahkoto manevrira v še tako majhnih parkirnih mestih. Parkirna tipala pa zaznajo ovire okoli vozila in z njihovo pomočjo so parkirne buške stvar preteklosti.

Sproščeno na avtocesti in v zastoju

Vožnja po večpasovnicah je v gostem prometu tudi svojevrsten izziv, a k sreči je tu Peugeot 2008 s svojim sistemom za zaznavanje mrtvih kotov (BSM), ki poskrbi, da med prehitevanjem ali menjavo pasu ne bomo spregledali morebitnih vozil na sosednjem voznem pasu. Sistem opozori na vozila v našem mrtvem kotu z vizualnimi signali na vzvratnih ogledalih.

Med dolgotrajnimi avtocestnimi etapami, kjer se zaradi monotonosti vožnje lahko zmanjša naša pozornost, pa bo kot naročen asistenčni sistem Peugeot Drive Assist Plus, ki združuje več varnostnih pomočnikov: prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go in sistem za pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA). Vgrajena tehnologija omogoča, da Peugeot 2008 skorajda vozi sam, in je korak na poti v smeri avtonomne vožnje. V praksi to pomeni, da le nastavimo želeno hitrost vožnje, avtomobil pa jo potem prilagaja prometnim razmeram, in če je treba, tudi samodejno zavira do popolne zaustavitve in nato znova spelje, ko se promet začne spet premikati. Obenem avtomobil tudi krmili in ohranja avtomobil v svojem voznem pasu. Kljub pametni tehnologiji pa mora voznik še vedno imeti roke na krmilu in spremljati dogajanje, a je vožnja bistveno manj stresna, saj marsikaj opravi avtomobil sam namesto nas.

Peugeot 2008 FOTO: Peugeot

Kokpit naslednje generacije

Ena od najbolj prepoznavnih značilnosti Peugeotov, tudi modela Peugeot 2008, je zagotovo Peugeot i-Cockpit. Gre za revolucionarno zasnovo voznikovega delovnega prostora, ki poudarja ergonomijo in intuitivno uporabo. I-Cockpit je sestavljen iz treh glavnih elementov – volanskega obroča manjše dimenzije, digitalne instrumentne plošče, pozicionirane nad krmilom, in sredinskega zaslona na dotik, ki so zasnovani tako, da izboljšajo udobje in voznikovo osredotočenost na cesto.

Peugeot 2008 FOTO: Peugeot

Manjši volanski obroč omogoča bolj neposreden občutek pri vožnji in izboljšano odzivnost vozila. Zasnovan je tako, da zmanjšuje potrebo po velikih premikih rok in tako prispeva k bolj dinamični in natančni vožnji. Peugeotova 10-palčna digitalna instrumentna plošča, ki zamenjuje klasične analogne merilnike, je pozicionirana nad volanskim obročem in tako omogoča lažje hkratno spremljanje prometa in informacij na zaslonu. Prikazane informacije pa lahko nekoliko prilagodimo in recimo spremljamo navigacijska navodila neposredno na zaslonu pred seboj.

Velik osrednji zaslon na dotik pa omogoča enostaven dostop do vseh glavnih funkcij vozila, vključno z navigacijo, klimatizacijo in medijskim predvajanjem. S funkcijo Mirror Screen je možno tudi zrcaljenje zaslona pametnega telefona na zaslonu, kar omogoča uporabo aplikacij, kot so Google Maps, Waze ali Spotify.

Stalno povezani s svetom

V svetu, kjer je povezljivost ključnega pomena, Peugeot 2008 zagotavlja, da ostanete vedno v stiku, ne glede na to, kam vas pot vodi. Funkcija Mirror Screen, ki podpira tako protokol Apple CarPlay kot Android Auto, omogoča enostavno povezovanje pametnih telefonov z vozilom. Tako lahko med vožnjo varno upravljate klice, sporočila, glasbo in navigacijo kar prek zaslona vozila.

Peugeot 2008 FOTO: Peugeot

Poleg tega je Peugeot 2008 opremljen z možnostjo brezžičnega polnjenja pametnih telefonov. Le postavite telefon na predvideno mesto v sredinski konzoli in vozilo bo poskrbelo za polnjenje brez kablov. Tudi potniki niso zapostavljeni – na voljo so dodatni USB-priključki, ki omogočajo polnjenje naprav na zadnjih sedežih.

Peugeoti 2008, opremljeni z navigacijo Peugeot Connect Nav, spremenijo potovanje v neznano v brezskrbno in nemoteno avanturo. Integrirani navigacijski sistem uporablja informacije vodilnega evropskega ponudnika navigacijskih storitev TomTom ter nas pravočasno obvesti in opozori na prometno situacijo, naj bo to zastoj, delo na cesti ali prometna nezgoda, in v realnem času poišče primeren obvoz, ki nas bo hitreje pripeljal do cilja. Dodajmo še, da lahko navigacijo upravljamo z glasom, tako da nam nikoli ni treba odvrniti pogleda s ceste.

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import, d. o. o.