Medicofit klinika – Pozitivna zgodba zdravstva Slovenije

Direktor klinike Nejc Šimenko nam je razkril filozofijo njihovega dela in ključne prednosti njihovega pristopa.

V prispevku pa ne razkrivamo le pozitivnih plati visokokakovostnih zdravstvenih storitev Medicofit klinike , temveč tudi zakulisje podjetja Medicofit. Kako je vodstvo Medicofit klinike v zgolj treh letih od ustanovitve ustvarilo kulturo uspeha in rasti, kjer največji kadrovski problem ni erozija zaposlenih, temveč visoko povpraševanje za karierno priložnost med študenti in diplomiranimi fizioterapevti. Kako je podjetju Medicofit v praviloma za zdravstvo kadrovsko zahtevnem obdobju uspelo privabiti več kot 600 prijav za študentsko delo in zaposlitev na leto?

FOTO: Medicofit

Klinika Medicofit je bila ustanovljena z jasno: ponuditi vrhunske instoritve za rehabilitacijo poškodb gibalnega sistema. Od samega začetka uresničuje strategijo individualiziranih protokolov za vsakega pacienta.in se osredotoča na dolgotrajno izboljšanje kakovosti življenja.

»Naše poslanstvo je izboljšati funkcionalnost sklepov, mišic in vezi, ne le zdraviti simptome, ampak pacienta voditi skozi vse faze okrevanja do polne telesne pripravljenosti.«

Kakšen je vaš pristop k rehabilitaciji?

Klinika ponuja individualizirano obravnavo, ki temelji na podrobnem diagnostičnem pregledu, kar vključuje analizo zdravstvenih izvidov, fizioterapevtske teste ter meritve gibljivosti in mišične moči.

Na podlagi teh podatkov se pripravi načrt rehabilitacije, ki se prilagaja specifičnim potrebam posameznika. Takojšnja in personalizirana obravnava je ena ključnih prednosti klinike, saj so ortopedska obolenja časovno občutljiva in zahtevajo hitro ukrepanje.

»Danes že za več kot 170 različnih ortopedskih obolenj omogočamo fizioterapevtsko delovno diagnozo in specializirane terapije. Naša ekipa strokovnjakov natančno določi vzroke poškodb in prilagodi terapije vsakemu posamezniku, kar omogoča visoko uspešnost zdravljenja.«

Obravnava brez dolgih čakalnih dob

FOTO: Medicofit

Ena glavnih težav v sodobnem svetu jeza zdravstvene storitve. V Medicofit kliniki so pacienti obravnavani hitro in brez nepotrebnega čakanja. Ortopedska obolenja zahtevajo zgodnje ukrepanje, zato so v kliniki pripravljeni na takojšnjo obravnavo, kar bistveno poveča možnosti za uspešno rehabilitacijo.

»Vemo, kako pomemben je čas pri zdravljenju poškodb. Z našim sistemom obravnave pacientom omogočamo hitro fizioterapevtsko diagnostiko in začetek terapije, kar jim zagotavlja najboljše možnosti za hitro okrevanje,« pojasni Nejc Šimenko.

Skrb za novosti in izobraževanje mlajših generacij

Poleg vrhunske oskrbe pacientov se Medicofit zavzema tudi za razvoj prihodnjih generacij strokovnjakov. Klinika aktivno podpira izobraževanje mladih, saj študentom s področja fizioterapije in kineziologije omogoča študijske štipendije in dostop do naprednih strokovnih praks. Prioriteta vodstva podjetja Medicofit je vlaganje v strokovni razvoj mlade generacije fizioterapevtov.

Izvršni direktor klinike Nejc Šimenko izpostavlja, da je njihova vizija dolgoročno vlaganje v mlade talente, ki lahko ob praktičnih izkušnjah in individualnem mentorstvu pridobijo poglobljeno znanje že med študijem. Verjame, da je za prihodnost zdravstva Slovenije ključno mladim strokovnjakom zgodaj v karieri omogočiti kakovostno prakso dela v zdravstvu.

»Mlajšim generacijam strokovnjakov omogočamo stik s sodobno znanostjo in naprednimi metodami fizioterapije. Verjamemo, da je za vsakega fizioterapevta v zgodnji karieri ključnega pomena priložnost dela v stimulativnem okolju, ki omogoča dejanski razvoj potenciala. Temelje strokovne odličnosti je treba zgraditi že v začetku kariere.«

FOTO: Medicofit

V Kliniki Medicofit organizirajo številna izobraževanja in delavnice – svetovno priznane predavatelje povabijo tudi iz tujine, kar študentom omogoča vpogled v najnovejše metode fizioterapije in rehabilitacije. Študentom so izobraževanja na voljo brezplačno, kar je svojevrsten fenomen in predstavlja izredno dobro prakso vlaganja v mlade, ki sicer v zasebnem zdravstvu pogosto ne dobijo pravih priložnosti. Praviloma gre za izredno draga izobraževanja težje dostopnih predavateljev. Podjetje Medicofit za izobraževanje fizioterapevtov nameni od 80.000 do 120.000 evrov vsako leto poslovanja in s tem skrbi za visoko dodano vrednost strokovnega know-howa celotne ekipe.

»Naš tim deluje kot celota. Vzajemno se podpiramo, redno se izobražujemo in med seboj delimo strokovne izkušnje, kar omogoča ne le strokovno rast, ampak tudi odlično vzdušje na delovnem mestu.«

FOTO: Medicofit

V Sloveniji danes bodoči diplomirani fizioterapevti že lahko izbirajo med več plačljivimi študiji fizioterapije, ki družinski proračun študenta obremenijo praviloma za 3.500 do 4.500 evrov za vsak letnik študija. Vodstvo Medicofit klinike smo za primerjavo povprašali o njihovih stroških vlaganja v študente fizioterapije. Izvršni direktor Nejc Šimenko nam je pojasnil, da mednarodno priznani strokovnjaki fizioterapije in ortopedije cenovno niso primerljivi s plačljivimi študijskimi programi fizioterapije, saj že eno posamezno izobraževanje, ki ga vodi mednarodno prepoznan strokovnjak, lahko znese vrtoglavih 10.000 evrov.

»Glede vlaganja v specialno izobraževanje mladih fizioterapevtov za nas nikoli ni bilo dvoma. Vedeli smo, da če želimo biti najboljša klinika za pacienta, potem znanja ne moremo iskati le znotraj Slovenije. Danes tako študentom fizioterapije in kineziologije vsako leto brezplačno omogočimo višjo vrednost izobraževanj, kot je dejanska vrednost triletnega plačljivega študija fizioterapije. Naša perspektiva s poslovne plati je, da ne gre za strošek, temveč investicijo.«

Izvršni direktor Medicofit klinike Nejc Šimenko pojasnjuje tudi, da jih morebitni odhod strokovnjakov ob visokih vlaganjih v izobraževanja ne skrbi.

»Naša mentaliteta se zelo razlikuje od večine. Z določenimi stvarmi se v Medicofit kliniki enostavno nimamo časa obremenjevati. Če kdo zapusti naš kolektiv, potem vemo, da nas zapušča odličen fizioterapevt, ki bo naprej izvajal solidno znanstveno podprto fizioterapijo, kar je dobro predvsem za paciente. Poleg tega omogočamo številne dodatne bonitete, kot so npr. skrajšan delovni čas v času ožjega ambulantnega dela, izobraževanja s področja komunikacije in osebne rasti, tečaji oživljanja in prve pomoči, sodelovanje s prepoznavnimi ortopedi itd. Dobri fizioterapevti naše ekipe praviloma ne zapuščajo.«

Zadovoljstvo pacientov je na prvem mestu

Pacienti klinike Medicofit pogosto hvalijo celovitost obravnave, hitrost storitev in strokovnost ekipe. G. Šimenko poudarja, da je njihova največja prednost v dolgoročnih rezultatih, ki jih dosegajo s popolnoma prilagojenim pristopom.

»Naši pacienti so tisti, ki cenijo kakovost in dolgoročne rešitve. Z njimi razvijemo trajne vezi, saj mnogi ostajajo z nami tudi po koncu rehabilitacije, ko preidejo na preventivno kineziologijo in dolgoročno vzdrževanje telesne pripravljenosti.«

Kako poteka fizioterapija v Medicofit kliniki?

Fizioterapija v Medicofitu zajema tri ključne faze: akutno zdravljenje, postakutno zdravljenje in preventivno kineziologijo.

V akutni fazi so terapije usmerjene v lajšanje bolečin in zmanjšanje vnetij, pri čemer uporabljajo napredne metode, kot so SUMMUS laserska terapija, EMS laserska terapija, TECAR WINTECARE terapija, EMS DOLORCAST fokusni udarni valovi (ESWT), PERISO diamagnetna terapija in krio-ultrazvočna kombinirana terapija. G. Šimenko poudarja, da je pospešeno vlaganje v sodobno tehnologijo velik dejavnik, ki ekipi Medicofit omogoča uspešnost zdravljenja in pospešuje okrevanje pacientov z zahtevnimi ortopedskimi obolenji.

V postakutni fazi se osredotočajo na povrnitev mišične simetrije in moči, kar dosežejo s specialnimi vajami za pridobitev obremenilne kapacitete in tehniko pravilne izvedbe vaj. Medicofit je pionir na področju uporabe kinezioterapije, ki vključuje napredne metode treninga za pridobivanje moči in vzdržljivosti.

»Ne gre le za to, da pacienta vrnemo v stanje pred poškodbo, ampak mu omogočimo, da pridobi funkcionalnost in moč, ki jo bo lahko uporabljal v vsakdanjem življenju,« dodaja Šimenko.

Specializacija za športno rehabilitacijo

FOTO: Medicofit

​Medicofit izstopa tudi na področju. Klinika sledi najsodobnejšim smernicam pri zdravljenju športnikov, kjer se individualno prilagojeni načrti kombinirajo s stalno telesno pripravo, ki preprečuje ponovne poškodbe.

»Naši športniki cenijo celovitost našega pristopa, ki vključuje tako rehabilitacijo kot dolgoročno telesno pripravljenost.«

Napredna fizioterapevtska diagnostika in stalno spremljanje stanja omogočata športnikom, da izkoristijo svoj genetski potencial in izboljšajo svojo telesno pripravljenost, ne da bi ogrozili zdravje.

»Cilj športne rehabilitacije ni le vrnitev na igrišče, ampak tudi izboljšanje športnikove funkcionalnosti, ki mu omogoča daljšo in uspešnejšo kariero.«

Vzdrževanje telesne pripravljenosti in preprečevanje poškodb

FOTO: Medicofit

Poleg zdravljenja poškodb daje Medicofit velik poudarek na preventivno vadbo in dolgoročno vzdrževanje telesne pripravljenosti. Preventivna kineziologija vključuje trening za vzdrževanje moči sklepov, izboljšanje mišične funkcije in varno vadbo. Pacienti s kroničnimi in degenerativnimi obolenji imajo možnost dolgoročnega vzdrževanja in preprečevanja ponovnih poškodb.

»Naš cilj ni le kratkoročno izboljšanje, temveč dolgoročna stabilnost in zdravje pacienta. Zato se osredotočamo na preventivne tehnike, ki zmanjšujejo tveganja za nove poškodbe v prihodnosti.«

Medicofit klinika je v letu 2024 nastopila s prebojno ponudbo specializirane dolgoročne fizioterapije, ki je namenjena najzahtevnejšim progresivnim ortopedskim stanjem, ki načeloma niso ozdravljiva, imajo slabšo splošno prognozo in so obvladljiva ob načrtovanem rednem izvajanju strokovne fizioterapije glede na simptome, kar za pacienta pomeni višjo kakovost življenja in manj pogoste zagone hudih bolečin in vnetij.

Pacienti so seznanjeni z vsakim korakom zdravljenja, kar jim omogoča, da bolje razumejo svojo poškodbo in aktivno sodelujejo pri okrevanju. »Pacienti morajo razumeti, zakaj izvajamo določene vaje ali terapije, saj je njihovo sodelovanje ključnega pomena za uspeh zdravljenja.«

Klinika Medicofit se z inovativnimi pristopi, celostno obravnavo pacientov, investicijami v razvoj strokovnjakov ter napredno tehnologijo in poudarkom na dobrih odnosih v ekipi uveljavlja kot vodilna ustanova za rehabilitacijo ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Njihov personalizirani pristop, multidisciplinarna ekipa, napredne terapije in podpora mladim strokovnjakom ustvarjajo okolje, kjer se vsak pacient počuti slišanega in oskrbljenega.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit