Zloži svet v žep in poslušaj prihodnost: Galaxy Z Fold6 in Galaxy Buds3 Pro

Samsung pa s svojim najnovejšim telefonom Galaxy Z Fold6 in brezžičnimi slušalkami Galaxy Buds3 Pro dokazuje, da je tehnologija lahko še bolj prilagodljiva, zmogljiva in osebna. Združitev teh dveh naprav ponuja vrhunsko mobilno izkušnjo za vse, ki želijo v eni napravi združiti pisarno, zabavo in vrhunski zvok.

Galaxy Z Fold6 – več kot le telefon

FOTO: Samsung

Galaxy Z Fold6 je prava tehnološka mojstrovina, ki uporabnikom ponuja več kot zgolj klasično uporabo pametnega telefona. Z inovativnim prepogljivim dizajnom se telefon spremeni v obliko kot tablica z osupljivim 19,3-centimetrskim (7,6-palčnim) zaslonom. Ta veliki zaslon omogoča neverjetno večopravilnost – hkrati lahko odprete več aplikacij, organizirate svoje delovne naloge in spremljate družbena omrežja.

Galaxy Z Fold6 omogoča uporabo funkcije deljenega zaslona, kar je kot nalašč za ljudi, ki želijo pregledati e-pošto, urejati dokumente ali spremljati videoklice, vse naenkrat. Z optimizirano različico aplikacij, kot so Microsoft Office, Google Drive in Samsung Notes, delo še nikoli ni bilo tako tekoče. Preklapljanje med nalogami je hitro, zaslon pa ostane jasen in brezhiben, tudi pri večji obremenitvi.

A Galaxy Z Fold6 ni le orodje za delo – njegova kamera navdušuje tudi tiste, ki iščejo vrhunsko zmogljivost pri zajemanju fotografij. S 50 MP širokokotno kamero, 12 MP ultra širokokotno kamero in 10 MP telefoto kamero so vaši posnetki vedno jasni, ostri in polni podrobnosti. Ne glede na to, ali zajemate nepozabne trenutke na poti ali dokumentirate svoje avanture, Galaxy Z Fold6 poskrbi, da je vse videti vrhunsko.

Galaxy Buds3 Pro – zvok prihodnosti

FOTO: Samsung

Galaxy Z Fold6 navdušuje z večopravilnostjo in zmogljivostjo, brezžične slušalke Galaxy Buds3 Pro pa so popolne spremljevalke za popolno zvočno izkušnjo. S tehnologijo 24-bitnega Hi-Fi zvoka in prilagodljivim ANC (Active Noise Cancellation), ki se samodejno prilagaja ravni hrupa okoli vas, boste vedno uživali v kristalno čistem zvoku. To pomeni, da se lahko osredotočite na svoj trening, sprostite ob glasbi ali uživate v podkastu, ne glede na to, kje ste.

Poleg izjemne kakovosti zvoka ponujajo tudi izjemno udobje. Z ergonomsko zasnovo, ki je prilagojena vsakodnevni uporabi, Galaxy Buds3 Pro zagotavljajo stabilno in udobno prileganje, tako da bodo ostale v vaših ušesih tudi med najintenzivnejšimi aktivnostmi. Če dodamo še pametne funkcije, kot so hitri glasovni ukazi in preprosto upravljanje z dotikom, so te slušalke popolne spremljevalke za vse, ki želijo biti povezani z vrhunskim zvokom, ne glede na izzive, ki jih čakajo čez dan.

Brezskrbna povezljivost

FOTO: Samsung

Galaxy Buds3 Pro omogočajo brezhibno povezljivost z Galaxy Z Fold6 in drugimi Samsung Galaxy napravami. Z le enim dotikom se sinhronizirajo z vašo glasbo, klici in aplikacijami, kar vam omogoča popoln nadzor brez prekinitev. S pomočjo glasovnih ukazov pa lahko upravljate glasbo ali sprejemate klice, ne da bi morali poseči po telefonu.

Sinhronizacija prihodnosti

FOTO: Samsung

Galaxy Z Fold6 in Galaxy Buds3 Pro sta popolna kombinacija, ki vam omogoča ne le uživanje v vrhunski tehnologiji, temveč tudi popolno prilagajanje vašim potrebam. Z umetno inteligenco Galaxy AI se obe napravi prilagajata vašim navadam – od sinhronizacije klicev in glasbe do uporabe več aplikacij hkrati. S pomočjo umetne inteligence je vaša naprava vedno v koraku z vami.

Če želite združiti moč, produktivnost in vrhunski zvok v enem, je kombinacija Galaxy Z Fold6 in Galaxy Buds3 Pro popolna izbira za vas. Od zlaganja sveta v žep do poslušanja prihodnosti – ti dve napravi vas ne bosta pustili na cedilu.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung