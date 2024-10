Guardiola priznal: Devet let sem tu in še nisem bil v takšnem položaju

Trener angleškega nogometnega prvaka Manchester Cityja Pep Guardiola je izrazil skrb nad zdravstvenim stanjem svojega moštva, saj ima zaradi številnih težav s poškodbami na voljo samo 13 zdravih nogometašev. V moštvo naj bi se resda v kratkem vrnil prvi napadalec Erling Haaland.

Dodaten nemir vnesel sredin poraz proti Tottenhamu

»Devet let sem tukaj in še nikoli nisem bil v položaju, da bi imel na voljo zgolj 13 igralcev,« je nezavidljiv zdravstveni karton moštva angleških prvakov opisal Guardiola. Ob tem je omenil možnost, da bi v prvo ekipo vključil igralce iz mladinskega pogona. Katalonec na klopi meščanov iz Manchestra namreč ne more računati na letošnjega dobitnika zlate žoge Rodrija, Kyla Walkerja, Kevina De Bruyna, Oscarja Bobba, Jeremyja Dokuja in Jacka Grealisha.

Dodaten nemir je v njegovo moštvo vnesel tudi sredin poraz proti Tottenhamu (1:2) v osmini finala angleškega ligaškega pokala. Pred omenjenim dvobojem je zaradi poškodbe na treningu ostal še brez Manuela Akanjija, na sami tekmi pa sta se poškodovala še Ruben Dias in Brazilec Savinho.

Pep Guardiola se sooča z velikim izzivom zavoljo poškodovanih igralcev. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Ob vseh naštetih je manjkal tudi prvi napadalec Erling Haaland, katerega odsotnost naj bi bila posledica taktičnih razlogov in se bo kmalu na treningu pridružil soigralcem. Najverjetneje bo nastopil že v nedeljo, ko se bo Manchester City v 10. krogu državnega prvenstva v gosteh pomeril z Bournemouthom. »Do nedelje bomo skušali usposobiti nekatere igralce. V Bournemouth se gremo boriti,« je sklenil Guardiola.