Marina Abramović na večerji pri Kavčiču navdušena nad kaviarjem iz ajvarja

V Cukrarni bo konec novembra prihodnje leto pričela gostovati razstava konceptualne umetnice Marine Abramović ART VITAL. Gre za skupno delo in življenje priznanega umetniškega tandema Ulaya in Marine Abramović. Slavna umetnica je zato nedavno tudi obiskala prostor za produkcijo in prezentacijo sodobne umetnosti.

Njej v čast so v Cukrarni pripravili posebno večerjo za 40 oseb. Kuhal je vrhunski chef Tomaž Kavčič, ki se je Marini in njenemu življenjskemu dosjeju ter ikoni sodobne umetnosti, kot jo imenuje, podrobno posvetil. Pričaral je nepozaben večer za vse goste, med večerjo je umetnica navdušeno izjavila, da je bila to njena najboljša večerja, kar je še posebej ganilo priznanega chefa, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Marina Abramović je neverjetno pristna in resnično močna ženska. Njena prisotnost v vsakem trenutku napolni prostor – ne le s svojo umetnostjo, temveč z energijo, močno prezenco, ki jo prinaša kot Marina. V čast mi je bilo ustvariti večerjo, kjer sem želel, da bi pogrinjki vsaj malo odražali to moč, iskrenost in globino, ki jo prinaša v vse, kar počne,« je o srečanju z Marino Abramović povedal Kavčič.

Tomaž je v posebnem jedilniku želel prikazati raznolikost, ki jo tudi Marina kaže v svoji umetnosti, njej ljube jesenske barve in sezonskost, ki ji je še posebej blizu. FOTO: Blaž Gutman

Kaj je bilo na meniju?

Tomaž je v posebnem jedilniku želel prikazati raznolikost, ki jo tudi Marina kaže v svoji umetnosti, njej ljube jesenske barve in sezonskost, ki ji je še posebej blizu. Najprej je postregel z ocvirki, ki jih Marina obožuje. Ti so viseli s sušilca za perilo, na eni strani lesene, na drugi bolj moderne ščipalke z ocvirki. Zaviti so bili v posebno folijo, ki je spominjala na sladkarije iz časa Jugoslavije, njenega otroštva, ki ga je preživela v Beogradu.

Kajvar bo na trgovskih policah

V drugem prostoru, kjer je bila miza za 40 oseb, so z neba viseli kozarčki z ajvarjem in kremo iz slovenskega mladega sira, vrh kozarčka pa je pokrival kaviar iz ajvarja. Marina namreč obožuje ajvar. Takrat je Tomažu navdušeno rekla: »prvič jem iz neba«, prav tako pa sta se tako imenovani kajvar odločila skupaj postaviti na trgovske police.

Ker Marina Abramović ne pije alkohola, je Chef iz svojega gina Monologue, ki je sledil takoj po sladici s kakijem, kostanjem in kozarcem mošta, na žlici prekuhal gin, da je ostal le brezalkoholen ekstrakt gina in ji tako vseeno lahko postregel eno od svojih najznamenitejših mojstrovin Gin na žlici, kjer za spektakel poskrbi čarobna megla.