Bernarda Žarn in vsi njeni »možje«

Bernarda Žarn je že več let eden najprepoznavnejših obrazov nacionalne televizije. Kariero je začela leta 1997, ko je kot mlada voditeljica prvič stopila pred kamere. »Zelo dobro se spomnim začetkov, ko sem bila polna strahu in navdušenja,« se spominja. »A televizija me je potegnila vase in hitro sem ugotovila, da je to nekaj, kar želim početi vse življenje.«

Z več kot dvajsetletnimi izkušnjami je Bernarda postala sinonim za profesionalnost in kakovost na področju vodenja televizijskih oddaj in dogodkov. V pogovoru je opisala, kako se je skozi leta dela oblikoval njen slog: združuje formalnost in toplino, zato jo gledalci doživljajo kot prijateljico, ki jih spremlja s TV-zaslona. »Na televiziji je pomembno, da znaš vzdrževati profesionalen odnos, hkrati pa ohranjati toplino, ki gledalcem sporoča, da smo vsi del iste zgodbe,« pravi.

V tokratni epizodi podkasta Sovoznik je bila gostja priljubljena televizijska voditeljica Bernarda Žarn. V pogovoru sva se dotaknila njene dolgoletne kariere, filozofije retorike, izzivov, ki jih prinaša življenje pod žarometi, ter osebnih vrednot in izkušenj, ki oblikujejo njen pristop k televizijskemu vodenju. Bernarda je s svojo iskrenostjo razkrila globlje plati poklica, ki segajo onkraj tipične vloge voditeljice in izražajo njeno predano poslanstvo na televiziji. Preden sva se z Bernardo usedla v avtomobil pred stavbo RTV Slovenija, me je Luka, režiser oddaje, vprašal: »Veš, zakaj je Bernarda Žarn vsem tako všeč in zakaj se nam zdi, kot da bi gledali in poslušali prijateljico, ne zgolj TV-voditeljico?« »Hm, imam svojo teorijo. Kakšna pa je tvoja?« sem ga izzval. Luka je odgovoril: »Najbrž zato, ker se Bernarda zna smejati tudi z očmi. Če bi ji prekril spodnji del obraza, bi vseeno vedel, da se smeji – to vidiš v njenih očeh.« Ta sposobnost, da s pogledom izraža toplino, jo dela pristno in dostopno. Za volan sem se usedel z namenom, da preverim, ali Lukova teorija drži.

Retorika kot umetnost pristne komunikacije

Govorništvo je ena ključnih veščin televizijskega voditelja. »Biti dober retorik pomeni, da znaš komunicirati jasno in prepričljivo, pri tem pa ohranjati spoštovanje do sogovornika,« pojasni. Retorika zanjo ni le nabor tehnik, ampak je umetnost, ki vključuje empatijo in sposobnost poslušanja. V pogovoru je večkrat poudarila pomembnost priprave, ki omogoča kakovostno improvizacijo. »Če si dobro pripravljen, si na koncu lahko tudi svoboden in ustvarjalen,« pravi. Sama vedno temeljito razišče tematiko in gosta, da v oddaji lahko izkaže spoštovanje do gledalcev in gradi zaupanje. »Gledalci začutijo, kdaj so vprašanja iskrena. Takrat se razvije tudi prava komunikacija,« doda.

Postavljanje meja med javnim in zasebnim

Ena izmed tem, ki je v svetu javnih osebnosti še posebej občutljiva, je ravnovesje med javnim in zasebnim življenjem. Bernarda poudarja, da je v tem poklicu zelo pomembno, da znaš postaviti to ločnico. »Pomembno je, da postaviš meje,« pravi. »Če ne ščitiš svojega intimnega prostora, se lahko hitro izgubiš v tem svetu.«

Kot pomemben zgled izpostavlja svojo družino, ki ji daje potrebno oporo in občutek varnosti. »Mama in sestra sta stebra moje družine,« pravi. »Vsakdo potrebuje tisto varnostno mrežo, ki mu omogoča, da ostane prizemljen, tudi v svetu, ki zna biti neizprosen.« Meni, da je nujno imeti ob sebi ljudi, ki te podpirajo in razumejo, se zavedati svojih meja in ohranjati del svojega sveta zase.

Empatija – nujna veščina dobrega TV-voditelja

Empatija je za Bernardo ena najpomembnejših vrednot, ki jo mora imeti vsak televizijski voditelj. »Empatija je tista, ki ti omogoča, da se poglobiš v sogovornikovo zgodbo in jo predstaviš na čustveno inteligenten način,« pojasnjuje. Sama si prizadeva, da gostje v oddaji začutijo sproščenost, saj verjame, da le tako lahko ustvarijo pristen pogovor.

Poudarila je, da empatija povezuje ljudi in omogoča bolj poglobljeno komunikacijo. »Ko gostje v oddaji začutijo, da jim znam prisluhniti, se pogovor odvije veliko bolj naravno,« pravi. To je še posebej pomembno v oddaji Nedeljsko popoldne, v kateri gostje pogosto odprejo srce in se dotaknejo osebnih zgodb. »Empatija je most, po katerem lahko prečkaš tudi najbolj občutljive teme,« dodaja.

Vsi njeni »možje« – sodelovanje z voditelji

Bernarda je v karieri sodelovala s številnimi sovoditelji, ki jim pogosto pravi kar »službeni možje«. Skozi leta se je razvila posebna dinamika, ki temelji na spoštovanju in razumevanju. »Imela sem srečo, da sem lahko delala z res fantastičnimi kolegi, ki so me navdihovali in podpirali,« pove. Poudarila je sodelovanje z Jožetom Robežnikom, ki ga opisuje kot iskrivega in bistroumnega sovoditelja, Mariem Galuničem, Boštjanom Romihom, Juretom Seškom in drugimi, s katerimi je stkala pristne vezi.

»Sodelovanje z različnimi voditelji te nauči fleksibilnosti in prilagodljivosti,« pravi. »Vsakdo ima svoj slog in pristop, kar ti daje priložnost, da se tudi sam razvijaš.« Pravi, da je ključ do dobrega sodelovanja v pripravljenosti poslušati in spoštovati individualnost. »Vsak od teh kolegov je pri meni pustil sled.«

Kljub dolgoletni karieri Bernarda ostaja ponižna in hvaležna za vse možnosti, ki ji jih prinaša življenje na televiziji. »Življenje pred kamero te nauči ogromno o ljudeh in o sebi,« pravi na koncu. »Vsak pogovor, vsaka oddaja je posebna zgodba. In prav to je čar tega poklica.«

V pogovoru je Bernarda razkrila številne plati, ki pričajo o njeni predanosti, profesionalnosti in iskrenosti, s katero pristopa tako k svojemu poklicu kot k življenju na splošno.