Najboljša obramba so bolj trajnostni sistemi

Zaradi trojne planetarne krize – podnebje, biološka raznovrstnost in onesnaževanje – je nestabilnost postala norma. Ker si prizadevamo omejiti udarne valove iz Ukrajine, moramo razumeti, kako krhka so v resnici naša gospodarstva in družbe ter zakaj so bolj trajnostni sistemi naša najboljša obramba.

Najprej je bil tu covid-19, zdaj je vojna v Ukrajini, ki je pretresla svetovne blagovne verige. Pomanjkanje – in strah pred pomanjkanjem – zaznamuje evropska gospodarstva. Takšni sistemski šoki močno vplivajo na številna področja: ne le na pošiljke hrane in goriva, ampak tudi na pošiljke gnojil za kmetijska opravila ter redkih kovin, ki poganjajo energetski sektor.