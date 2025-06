Premislek o odnosih EU z Izraelom je pravna nujnost

V ponedeljek, 23. junija, se bodo v Bruslju sestali zunanji ministri Evropske unije in odločali, ali Izrael s teptanjem človekovih pravic neposredno krši pridružitveni sporazum med EU in Izraelom, ter določili naslednje korake. V luči tega danes objavljeno neodvisno poročilo, ki je nastalo pod pokroviteljstvom petih evropskih poslancev iz petih držav članic in treh političnih skupin, ponuja jasno pravno opredelitev in podlago za odločnejše ukrepanje naših političnih voditeljev.

Sklep srečanja ministrov je lahko priložnost za prelomni trenutek za kredibilnost zunanje politike EU, ki je bila zaradi neaktivnosti doslej tarča številnih kritik.

Zadnji čas za konkretne korake

Julija 2024 je Meddržavno sodišče v Haagu izdalo zgodovinsko svetovalno mnenje, v katerem je odločilo, da je dolgoletna izraelska okupacija palestinskih ozemelj nezakonita in se mora »čim prej končati«. Sodišče se je jasno opredelilo tudi do pravnih obveznosti držav po svetu do resnih izraelskih kršitev mednarodnega prava.

Današnje poročilo, ki sta ga napisala Gleider Hernández in Ramses A. Wessel, vodilna strokovnjaka na področju evropskega in mednarodnega prava, ugotavlja, da obstoječe politike EU in držav članic do Izraela ne moremo nadaljevati. Pri tem namreč ne gre več za vprašanje politične presoje ali mnenja, temveč za pravno nujnost.

Če želi EU še kdaj biti resen akter, je hitro ukrepanje v skladu s pravnimi obveznostmi najmanj, kar mora storiti.

Medtem ko se nasilje nezakonitih naseljencev nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu nadaljuje brez prestanka, humanitarna kriza v Gazi pa se poglablja, je nezadovoljstvo javnosti zaradi neodzivnosti EU doseglo kritično točko. Kljub mnogim iskrenim besedam in majhnim korakom določenih držav članic – zlasti s priznanji države Palestine – EU še vedno ni sprejela nikakršnega skupnega ukrepa niti ni uporabila običajnih vzvodov pritiska. Mi, pet spodaj podpisanih evropskih poslancev, verjamemo, da podrobna pravna analiza iz današnjega poročila Evropski uniji ne pušča več prostora pred sprejetjem konkretnih ukrepov.

V svetovalnem mnenju je najvišje svetovno sodišče nedvoumno zavzelo stališče, da se morajo vse države izogibati kakršnimkoli pogodbenim, gospodarskim ali trgovinskim odnosom z Izraelom, ki bi utegnili vzdrževati njegovo nezakonito prisotnost na okupiranem palestinskem ozemlju, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom. To vključuje tudi prepoved vzpostavitve trgovinskih in naložbenih vezi, ki bi pripomogle k vzdrževanju tega nezakonitega stanja, ter državam nalaga aktivno sodelovanje z mednarodnimi akterji, predvsem Združenimi narodi (ZN), da bi takšno stanje končali.

Pogodbe EU so jasne glede zavezanosti Unije mednarodnemu pravu: »Unijo pri njenem delovanju na mednarodni ravni vodijo načela, ki so bila podlaga njenega nastanka, razvoja in širitve in ki jih želi s svojim delovanjem tudi spodbujati v svetu«, še posebej »spoštovanje načel ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava«. Če zapis niso le mrtve črke na papirju, bi moral biti odgovor Evrope na aktualni konflikt enako jasen.

Nekaj možnih ukrepov

Mnenje meddržavnega sodišča nedvoumno ugotavlja, da obstajajo pravne obveznosti, ki zavezujejo EU in njenih 27 držav članic. To pomeni, da mora EU po odločitvi sodišča ponovno preučiti številna finančna orodja, politike in aktivnosti, povezane z Izraelom in izraelskimi subjekti. Spodaj je navedenih zgolj nekaj izmed možnih nujnih ukrepov.

Da bi Unija spoštovala svoje mednarodnopravne obveznosti, mora tekoči pregled njenih odnosov do ravnanj Izraela na nezakonitih okupiranih palestinskih ozemljih v celoti upoštevati bistvene sklepe sodišča. To ugotavlja, da hude kršitve človekovih pravic pod izraelsko okupacijo upravičujejo sprejetje ustreznih ukrepov EU glede pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, vključno z njegovo delno ali popolno prekinitvijo.

EU mora ponovno preučiti svojo trgovinsko politiko z Izraelom, ki utrjuje izraelske nezakonite naselbine na Zahodnem bregu, vključno z morebitno popolno prepovedjo trgovine. Trenutna politika EU – ki zgolj zahteva označevanje izdelkov iz nezakonitih naselbin in njihovo izključitev iz preferencialnih trgovinskih tarif – ni zadostna za preprečevanje takšne trgovine, kar kot dolžnost državam jasno nalaga sodišče.

Evropska unija mora znatno zaostriti pravila o tekočem financiranju izraelskih podjetij in institucij prek programa Obzorje Evropa za raziskovalno sodelovanje in Evropske investicijske banke, da bi izpolnila obveznosti, ki jih je ugotovilo sodišče, in morebiti v celoti začasno ustaviti taka plačila.

Dolžnost omejevanja poslovanja s podjetji

EU in države članice so dolžne preprečiti naložbe podjetij in finančnih institucij s sedežem v EU, ki kakor koli pripomorejo k vzdrževanju nezakonite izraelske okupacije. To vključuje tudi dolžnost omejevanja poslovanja s podjetji, navedenimi v obstoječi bazi podatkov ZN o podjetjih, ki podpirajo izraelska naselja.

Zaradi dolžnosti razlikovanja med Izraelom in nezakonitimi naselbinami bi morala EU preučiti tudi možnost ukinitve brezvizumskega režima za izraelske naseljence ali nepriznavanja njihovih potnih listov, kar bi sledilo politiki EU do delov Ukrajine, ki jih je priključila Rusija.

Poleg tega je po ugotovitvi sodišča treba ponovno oceniti dovoljenja za izvoz orožja glede na oboroženo nasilje, ki so ga nad Palestinci zagrešili izraelski naseljenci in izraelske varnostne sile.

Vse te točke izhajajo iz ugotovitev sodišča o nezakonitosti dolgotrajne izraelske okupacije palestinskega ozemlja. Trenutna grozodejstva v Gazi – ki jih sodišče sicer ni obravnavalo – se zgolj še bolj poudarijo in nalagajo še večjo nujnost ukrepanja.

Zgolj leporečenje in obsodbe dejanj izraelske vlade in njenih vojaških sil nikakor ne zadostujejo več. Ne moremo še naprej zagotavljati pomoči Palestini, na drugi strani pa s financiranjem izraelskih subjektov podpirati njeno nezakonito okupacijo. Če želi EU še kdaj biti resen akter, je hitro ukrepanje v skladu s pravnimi obveznostmi najmanj, kar mora storiti.

* Barry Andrews, Tineke Strik, Matjaž Nemec, Hana Jalloul Muro in Villy Søvndal so poslanci evropskega parlamenta

Prispevek je mnenje avtorjev in ne izraža nujno stališča uredništva.