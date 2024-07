»Gaza je postala pokopališče za otroke. Tisoče otrok je pogrešanih«

V nadaljevanju preberite:

Število žrtev že več kot devet mesecev trajajočega izraelskega kolektivnega kaznovanja Palestincev še vedno strmo narašča – zadnji dnevi so bili eni najhujših. Ob več kot 38.500 ubitih prebivalcih območja Gaze je pogrešanih še najmanj 10.000 ljudi. Večina je po izraelskem bombardiranju in/ali raketiranju ostala ujeta pod ruševinami svojih ali zasilnih domov. Številne Palestince, tudi otroke, so Izraelci aretirali in jih zaprli. Za mnogimi so izginile vse sledi. Tudi za celotnimi družinami.