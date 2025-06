Aplikacije za klepet, edino varno zatočišče za mlade Teherance

Tudi sedmi dan konflikta med Izraelom in Iranom so se prebivalci Teherana zbudili v nemirno jutro. Nad njimi že več dni visi opozorilo Donalda Trumpa, naj zapustijo mesto. To je za velemesto s skoraj desetimi milijoni prebivalcev seveda nemogoče, ne le zaradi naseljenosti, tudi zaradi tega, ker v nasprotju z izraelskim Tel Avivom tam skorajda ni niti zavetišč niti načrtov za evakuacijo ali opozoril. Iranci, zlasti mladi, se zato zatekajo na edini varni prostor, ki jim je ostal: internet in aplikacije za klepet, kot sta discord in whatsapp, je mogoče prebrati v reportaži na Al Džaziri.

»Ne vemo, ali je v sosednji stavbi Islamska revolucionarna garda ali ministrstvo za obveščevalne dejavnosti. Ne vem, ali je moj sosed zgoraj navaden človek ali režimski uradnik. Objekt v moji bližini je morda del tajnega vojaškega programa,« je dejal 24-letni Teherančan. Izrael namreč pogosto opozarja, naj se prebivalci, ki živijo v bližini stavb, povezanih z iransko vojsko ali njenim jedrskim programom, umaknejo.

Ljudje poskušajo normalno živeti v siceršnjem stanju negotovosti. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

Mnogi so se že umaknili iz mesta, še več jih sredi kaosa in v stalni negotovosti ostaja. »Kam bi sploh šel? Moj dom je tukaj. Moje življenje je tukaj. Ne bomo se vdali represivnemu režimu ali izraelski agresiji. Mnogi od nas ostajamo. Ne vemo, kako dolgo bo to trajalo, ampak raje bi videl, da moj dom postane moj grob, kot pa da se nenehno selim,« je dodal študent iz Teherana.

Forumi kot terapevtske sobe

Ker so zaklonišča nedosegljiva, komunikacijska omrežja pa pod strogim nadzorom ali blokirana, si iranska generacija Z – rojeni od sredine devetdesetih do sredine drugega desetletja novega tisočletja – ustvarja zatočišča v digitalnem svetu. Forumi so postali rešilne bilke, ki služijo kot improvizirana zavetišča, terapevtske sobe in organizacijska središča, piše Al Džazira. Isti sogovornik pravi, da se na discordu počuti kot doma, tudi sredi bombardiranja so skupaj gledali filme in televizijske serije, celo zaspali so povezani po internetu.

Teheran vsak dan pretresajo eksplozije. FOTO: Hamid Amlashi/Reuters

To je generacija Irancev, ki je odraščala v senci sankcij, političnih nemirov in cenzure. Mnogi so tudi sodelovali v protivladnih protestih leta 2022, ki jih je sprožila smrt Mahse Amini v policijskem priporu, potem ko so jo aretirali zaradi »neprimernega nošenja hidžaba«. Gibanje, znano pod sloganom Ženska, življenje, svoboda, jim je dalo kanec upanja. In tudi takrat so spletne platforme igrale ključno vlogo.

Po poročanju iranskega dnevnika Shargh skoraj 14 milijonov Irancev oziroma približno 15 odstotkov prebivalstva pogosto uporablja discord. Tako ostajajo povezani kljub vladnim omejitvam, uporabljajo namreč VPN in šifrirane aplikacije za ohranjanje stika. Discord so sicer v Iranu blokirali aprila 2024, češ da se uporablja kot platforma za organiziranje protestov, vendar je iransko sodstvo uradno izrazilo zaskrbljenost zaradi nespodobnih vsebin. Vendar prepoved ni ustavila generacije Z, da bi se vrnila k aplikaciji.

Zdaj so na spletu še več kot kadarkoli prej, pravijo mladi, tako praznujejo rojstne dneve, si delijo vsakodnevne strahove ob zvoku raket, celo ob izgubi ljubljenih.

Pozivi oblasti k odstranitvi whatsappa

Drugo za Irance pomembno orodje je whatsapp. Povsem običajne skupine, ki tam nastajajo, so v tem času precej spremenile vsebino. Na primer, skupina, ki je bila prvotno ustvarjena za predporodno jogo v Teheranu, je postala manjše središče odpora. Njene članice – nosečnice, ki niso mogle zapustiti prestolnice, saj so blizu poroda ali preprosto nimajo kam – si zdaj delijo dihalne tehnike, nasvete za nujne primere in glasovna sporočila med obdobji izpada električne energije, opisuje Al Džazira.

Noč, ko je Trump pozval ljudi, da zapustijo teheran. FOTO: Atta Kenare/AFP

Kdo ve, kako dolgo bo to še mogoče; iranska državna televizija je pred dvema dnevoma ljudi že pozvala, naj odstranijo whatsapp s svojih pametnih telefonov, saj da aplikacija zbira uporabniške podatke in jih pošilja v Izrael. Pri Whatsappu, ki sodi pod Meto, so v izjavi zagotovili, da ne sledijo natančni lokaciji uporabnikov in ne spremljajo osebnih sporočil, ki si jih ljudje pošiljajo drug drugemu. »Nobeni vladi ne posredujemo množičnih informacij,« so zapisali v izjavi. Izrazili so tudi skrb, da bodo ta lažna poročila izgovor za blokiranje naših storitev v časih, ko jih ljudje najbolj potrebujejo.