Bolj ali manj strateška partnerstva

V nadaljevanju preberite:

Zelo različni so pogledi mednarodnih analitikov na to, kako v Rusiji doživljajo vojno na Bližnjem vzhodu. Eni trdijo, da se v Moskvi po tihem muzajo, saj je svet pozabil na njihovo »posebno vojaško operacijo« v Ukrajini, hkrati pa so začele na svetovnem trgu rasti cene nafte, ki poganja tako rusko državo kot njen vojaški aparat. Drugi so prepričani, da so slabe volje, saj po tem, ko je zletel z oblasti ruski dobri prijatelj, sirski predsednik Bašar Asad, oblastem v še eni zavezniški državi v regiji trda prede.