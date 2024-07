Strokovnjaki, ki si zaslužijo našo podporo

Pravijo, da sodelujem z učiteljsko smetano. To je odličen znak, saj to pomeni, da se kakovost v naših šolah nenehno izboljšuje. Vsak teden tri- do štirikrat obiščem različne šole in srečam strastne, predane ter srčne učitelje, ki so pravo nasprotje negativnih stereotipov, ki jih pogosto zasledimo na socialnih omrežjih in v medijih.

Ti učitelji niso odnehali. Ne jamrajo in ne kritizirajo. Namesto tega prispevajo k ustvarjanju nove šole in skupnosti. Nekateri žarijo in cvetijo, ko pripovedujejo o mladih, kar navdihuje tudi njihove kolege. Ukvarjajo se z izzivi, kot so stiske otrok in družin, vendar vztrajno iščejo načine, kako jih preseči, slišati in mlade vključiti. Iščejo ravnovesje med pričakovanji družbe, sistema in potrebami otrok, kar ni lahek izziv, ker pri tem ne smejo pozabiti nase. Izčrpan in utrujen učitelj ne more biti zgled in podpora otroku. Včasih jim pri spopadanju z izzivi zmanjka energije ali idej, zato je podpora skupnosti, v kateri delajo, zelo pomembna. Zagotavljanje varnega prostora, ki učiteljem omogoča, da izrazijo ranljivost in so slišani brez sodb in občutka, da so slabi učitelji, je zelo pomembna. To učitelje razbremenjuje in jim prinaša občutek povezanosti, moči ter priložnost za skupno reševanje izzivov. Take skupine, ki jih vodim tudi sama, včasih spominjajo na skupine za samopomoč, v katerih učitelji lahko izrazijo: »Sem Mateja, učiteljica v stiski.« Drugič pa smo drug drugemu navdih.

Vsi ljudje imamo/imajo izjemen potencial in moč. Učitelji so zelo kreativni, polni idej in izkušenj, ki so še posebno izraziti v težkih časih. Predvsem pa jim je mar za otroke in družbo, v kateri živijo. Ne domišljam si, da vem, kako rešiti izzive šolstva, a verjamem, da skupaj lahko ustvarimo novo šolo, ki bo delovala za vse. Ko učitelji iz svojih izkušnjah povedo, kaj deluje in kaj ne, ko odprejo vrata svojih učilnic, pripomorejo h kakovosti poučevanja vseh učiteljev in boljšemu pouku za vse učence.

Učitelji potrebujejo in si želijo podpore in izobraževanj, saj vidijo, da nekaterim izzivom sami niso več kos. To jim daje motivacijo in navdih, da vztrajajo skozi različne preizkušnje. Kljub temu jim vse šole tega ne morejo vedno zagotoviti, saj v sistemu (na področju izobraževanja učiteljev) že dolgo zaznavamo pomanjkanje. V njem pa so še vedno učitelji, ki temu namenjajo prosti čas in denar. Mnogi med njimi za svoje izobraževanje in učne pripomočke odštejejo iz že tako nizkih plač. Zneski morda niso visoki, a za posameznika ali manjšo šolo lahko pomenijo veliko.

Poznam šole in učitelje, ki so se v zadnjih letih povezali, izboljšali medsebojne odnose in zgradili zaupanje. Učiteljica ene od šol pravi: »Ustvarjamo proces uvajanja pozitivnih sprememb, ki koristijo učencem, dolgoročno pa olajšajo delo učiteljem.« Skupaj ustvarjamo gibanje, ki prinaša sveži veter v šolstvo.

Vsak od nas ima možnost, da pripomore k boljšemu izobraževalnemu sistemu. Ko podpremo učitelja, ne podpremo le njega, ampak vplivamo na uspeh in dobro številnih otrok. Z enim učiteljem podprete najmanj 25 otrok, morda celo na tisoče. Razmislite, kako lahko pripomorete v svoji lokalni skupnosti. Učitelj je tisti, ob katerem otrok lahko zacveti. Učitelj je tisti, ki ima v rokah našo skupno prihodnost.

