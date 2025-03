Vojne v Evropi si ne smemo dovoliti

Spoštovani predsednica RS dr. Nataša Pirc Musar, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, predsednik vlade dr. Robert Golob, ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, minister za obrambo Borut Sajovic!

Na neformalnem sestanku gostitelja britanskega premiera Keirja Starmerja, francoskega predsednika Emmanuela Macrona in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega – ki naj bi predstavljali »evropski vrh« – so se pogovarjali o prihodnji evropski politiki po objavi predsednika ZDA, da si bo skupaj s predsednikom Ruske federacije prizadeval za končanje vojne v Ukrajini in vzpostavitev miru – potem ko ZDA Ukrajini ne bodo več pošiljale vojaške in finančne pomoči!

Spomenka Hribar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Da ne bo nesporazuma: Ukrajina, njeni prebivalci imajo pravico do samoobrambe. Toda največja samoobramba Ukrajine in Evrope je vzpostavitev miru! O miru pa se imenovani velmožje niso pogovarjali! Njihov »mirovni načrt« je nadaljevanje vojne v Ukrajini v lastni režiji Evropske unije! Kar pomeni pošiljanje orožja, finančne pomoči in vojakov v vojno!

Kakor da ni dovolj več sto tisoč žrtev te vojne že do zdaj!?

In Evropa naj bi sama financirala vojno z Rusko federacijo? Namesto miru, končanja vojne, trpljenja ljudi in umiranja, naj bi, kakor je cinično napovedal generalni sekretar Nata Mark Rutte, sredstva za to vojno dobili z znižanjem pokojnin, sredstev za zdravstvo in izobraževanje! Kar pomeni znižanje sedanjega standarda in siromašenje prihodnosti evropskih prebivalcev!

Logična je napoved predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen: »Evropa se mora pripraviti na najhujše.« Ja, na najhujše, na vojno v Evropi! Kakšna oblastniška nadutost! Nista bili dovolj dve vojni, ki ju je v svoji zgodovini spočela Nemčija?

Sprašujem, kdo ima pravico, kdo si sme dovoliti napoved in načrt za tako črno prihodnost evropskih prebivalcev? In zakaj? Ker naj bi Ruska federacija ogrožala Evropo, jo namerava napasti! V vsej zgodovini Rusi niso napadli Evrope, so jo pa obranili pred Napoleonovo in Hitlerjevo vojsko!

Pred invazijo v Ukrajino je Putin prosil za varnostno arhitekturo v Evropi. Ni je dobil! Opozarjal je na davno dano obljubo evropskih in ameriških politikov, da se Nato ne bo širil na Vzhod! Pa se je – namen sprejeti v Nato tudi Ukrajino – šlo čez rdečo črto. Položaja petmilijonske brezpravne ruske manjšine v Ukrajini je ukrajinska oblast (tudi pod Zelenskim!) »reševala« s prepovedjo ruskega jezika in kulture ter z vojsko in bombardiranjem lastnih (ruskih) sodržavljanov! Legitimne Putinove zahteve niso bile niti slišane, kaj šele uslišane.

Zdaj pa še napoved izrecne evropske vojne proti Ruski federaciji?! Ki bo zadela tudi evropske države, njene prebivalce!? Si predstavljate več sto tisoč tavajočih Evropejcev med ruševinami – kakor zdaj v Gazi?! Evropo z mrliči in begunci brez doma?! Zakaj, čemu?

Si res smemo dovoliti vojno v Evropi? Uničenje evropskega načina življenja za nas in naše potomce?

Spoštovani, na vas se obračam s prošnjo, še več: rotim vas, ne pristanite v imenu Slovenije na to noro maščevalno politiko, ki jo je spodbudila poražena Nemčija in še prej Francija! Amerika je odstopila od vojne v Ukrajini, storite to tudi vi – seveda ob prizadevanju za čim boljši izid mirovniških pogajanj za izmučeno Ukrajino in s pripravljenostjo pomagati ji pri obnovi dežele!

Doslej smo/ste slepo ubogali Nato in EU, zato smo soodgovorni in krivi za to nadomestno vojno v Ukrajini ter vse njene in ruske žrtve!

Nekje pa je meja, rdeča črta, ki je ne smemo prestopiti – vi, imenovani, ste soodgovorni za spremembo sedanje (napačne) politike do vojne v Ukrajini! Da bi se slovenski vojaki borili v Ukrajini in najbrž tudi na ruskih tleh z ruskimi vojaki, je čisti absurd!

Da bi podpirali nadaljevanje vojne v Ukrajini v režiji EU in torej skupaj z nami, nimate mandata! V naši ustavi je zapisana mirovna politika, kultura miru in nenasilja pri zagotavljanju varnosti (124. člen). Kakor ga nimata evropska komisija in Nato! To bi bila uzurpacija oblasti – kolikor se ne dogaja že sedaj.

Spoštovani, prosim vas, storite dobro za slovenske državljane, za evropsko prebivalstvo sploh! Morda za svetovno – saj ne vemo, kje bi se ustavila ta vojna norija, morija – morda bi res prerasla v atomsko vojno!

V upanju, da ste slišali in razumeli nevarnost, v kateri smo, in prošnjo: ne privolite v to norost, ki jo planirajo nekateri evropski veljaki iz svojih toplih foteljev! Nikoli niso osebno doživeli vojnega trpljenja, jaz pa sem ga: v vojni sem razen mame in stare mame izgubila vse člane obeh družin staršev, sama sem po čudežu preživela bombardiranje, lakoto, uši, garje in strah, ki ga še danes čutim v telesu ob pretresljivih vojnih fotografijah. In tisto grozo, ko nimaš glasu, preden so naju z mamo izkopali iz ruševin. Niso je spoznali, triindvajsetletna, v eni noči je osivela.

Ne igrajte se z vojno, ljudje božji!

Spoštovani naslovniki, odgovorni ste nam, slovenskim državljanom in vsem prebivalcem Slovenije! Zberite pogum, sprejmite odločitev slovenske politike proti nadaljevanju vojne, za mir, in izkažite s tem dostojanstvo in ponos slovenske nacije!

***

Spomenka Hribar, filozofinja, sociologinja, publicistka.

