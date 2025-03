Markeš: Evropska unija je resno ogrožena

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v tokratnem v pogovoru Od srede do srede analizirala obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beli hiši, ki je sprožil val kontroverznosti in napetosti. Spor med Zelenskim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom je eskaliral do te mere, da sta Trump in njegov podpredsednik JD Vance skoraj dobesedno vrgla Zelenskega iz ovalne pisarne.

»Trump je šel na isto tračnico kot Putin. Putin je diktator, kar postaja tudi Trump. Putin je naslednik Stalina, čeprav z kapitalističnimi sredstvi. Ne moreš se kot voditelj demokratičnega sveta postaviti v isto linijo kot Putin. Putina lahko hvališ v nekih drugih segmentih, v razredu demokracije pa ne,« je dejal Markeš.

Žerdin je sogovornika nato pobaral, kaj polaga na srce evropskim voditeljem, ki bodo v četrtek na veliko sestankovali.

»Evropski uniji, hvala bogu, ne ostane drugega kot to, da stavi nase in da se varnostno osamosvoji, ustanovi novo organizacijo. Evropska unija je resno ogrožena. Na neki točki, kot je postalo očitno, da se bo moral Zelenski pogovarjati s Putinom, se bo Evropska unija tudi morala pogovarjati s Putinom. In s Kitajsko in z Indijo in tako naprej, kar že počno, ampak začasno bi jaz Ameriko odpisal,« je odvrnil Markeš.

Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist

Komentatorja sta pogovor sklenila s premislekom o tem, kdo bi nam moral biti v teh razburkanih geopolitičnih časih za zgled.

»Moj zgled je papež Frančišek, ki bo zdaj v kratkem žal umrl. Čeprav bi se lahko izgovarjal, da nima realne moči, se je zelo jasno izpostavil kot zagovornik temeljnih človekovih pravic,« je dejal Markeš.

Več v videu.