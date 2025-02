Ne bomo šli na Novo Zelandijo. Kot nismo šli v Filadelfijo

Dolgoletni nizozemski predsednik vlade in sedaj generalni sekretar Nata Mark Rutte je na vprašanje, od kod denar za povečano oborožitev Nata, nedavno izjavil. »Manj denarja za pokojnine, manj denarja za zdravstvo in šolstvo in mnogo več denarja za oboroževanje. Če nekomu to ni všeč, naj si nabavi učbenik ruščine. Če mu to ni všeč, naj se čim prej izseli na Novo Zelandijo.«

Ob tej skrajno nihilistični izjavi evropskega, predvsem pa natovskega funkcionarja, v javnosti nisem zasledila komentarja, kaj šele protesta Vlade Republike Slovenije (ali pa vsaj ministra za obrambo)! Dvomim tudi, da bi Vlada protestirala v »tihi diplomaciji«, saj se kar naprej pojavljajo izjave funkcionarjev sosednjih držav, ki zahtevajo zmanjševanje manjšinskih pravic Slovencev v zamejstvu, predvidevajo širitev meja na račun izvirno našega ozemlja, naši politiki pa se na to odzivajo s ponižnim zaklinjanjem o dobrih sosedskih odnosih.

Spoštovani g. Robert Golob, predsednik Vlade RS, sporočite g. Rutteju in evropskim voditeljem, da slovenski državljani ne bomo šli nikamor! Ostali bomo na svoji zemlji, v svoji državi!

Zato na predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba naslavljam predlog, pravzaprav državljansko zahtevo, da se na to izjavo generalnega sekretarja Nata odzove s sporočilom g. Rutteju osebno in evropski politični eliti: ta izjava je nesprejemljiva, nesramna in v temelju škodljiva. Morebitna politika po tej matrici pa je uničujoča za državljane Evrope!

Nihče, prav nihče, nima pravice v korist oboroževanja zmanjševati standarda evropskih prebivalcev! Še več: uničevati dobro perspektivo za prihodnost! Zmanjševanje sredstev za izobraževanje in zdravstvo vodi v nazadovanje že dosežene življenjske, pa tudi duhovne ravni. Orožje pa, kot vemo, prej ali slej ostane med mrtvimi na bojišču!

Nihče nima pravice, da si jemlje pravico odločati o življenju in prihodnosti vseh nas, prebivalcev Evrope. Nas potiskati v vojno! Nekoč je neki nadutež Slovence pošiljal iz Jugoslavije v Filadelfijo, Rutte pa nas pošilja na Novo Zelandijo. Razplet je znan: nismo šli v Filadelfijo, osamosvojili smo se in ustanovili svojo državo! Zdaj jo imamo in njeni funkcionarji so nas, svoje sodržavljane, dolžni spoštovati ter poskrbeti za mirni razvoj tudi v prihodnost!

Auckland, Nova Zelandija. FOTO: Shutterstock

Spoštovani g. Robert Golob, predsednik Vlade RS, sporočite g. Rutteju in evropskim voditeljem, da slovenski državljani ne bomo šli nikamor! Ostali bomo na svoji zemlji, v svoji državi! Od vsakokratne vlade in torej tudi od današnje zahtevamo izvajanje miroljubne evropske politike. Ki bo nekoč morda dosegla celo raven miroljubne evroazijske politike! Za to bi si morali prizadevati, saj imamo takšno politiko definirano tudi v Ustavi!

Če bo natovska evropska politika šla v smer povečanega oboroževanja na račun standarda evropskih prebivalcev, pa bomo morali organizirati referendum o izstopu iz Nata!

To bi morala Vlada sporočiti evropskim in natovskim funkcionarjem! S tem bi potrdili dostojanstvo sebe kot naroda z lastno državo, kot moderne nacije, skratka, uveljavili dejansko suverenost ljudstva Republike Slovenije!

***

Spomenka Hribar, filozofinja, sociologinja, publicistka.

