Močno pretirana poročila

V nadaljevanju preberite:

Ko so naznanili rezultate prvega kroga poljskih lokalnih volitev, je Jarosław Kaczyński, čigar stranka Pravo in pravičnost je kljub zmagi vladajoče koalicije ostala prva največja stranka v državi in ohranila rezultate izpred petih let, v zanj redkem primeru dobrega humorja izjavil, sledeč Marku Twainu: »Poročila o moji smrti so bila močno pretirana.« Podobno bi slovenskim komentatorjem, ki smo v preteklih mesecih že pisali nekrologe za SD, lahko odvrnili z druge največje koalicijske stranke.