Črno-rumena neznanka

Napovedovanje je zahtevna naloga, še posebno če gre za prihodnost, je rek znanega očeta atomskega modela, danskega znanstvenika Nielsa Bohra. Pri tem je imel v mislih, da je treba preizkusiti model napovedovanja tudi na predpostavkah, ki se v modelu v opazovanem obdobju še niso pojavile. Če preslikamo njegov rek na makroekonomijo, bi zlahka našli podobnosti s pandemijo in energetsko krizo. Podobni dogodki v preteklosti so bili v zgodovini precej oddaljeni, prav tako pa jih ne takrat ne pozneje ni bilo mogoče razumno napovedati. Kljub temu so se zgodili, vendar so bile negativne ekonomske posledice uresničitve navedenih dveh tveganj časovno omejene.