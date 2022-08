Dežela čipov

V nadaljevanju preberite:

Poceni energija iz fosilnih virov in uvoz industrijskih izdelkov iz Azije, izdelanih po nizki ceni, sta bili v zadnjih desetletjih dva pomembna dejavnika konkurenčnosti evropskega gospodarstva, ki sta omogočala evropskemu prebivalstvu rast blaginje, podjetjem pa osredotočenost na zahtevnejše dele verige vrednosti, kot so avtomobilska industrija, strojegradnja, elektronska industrija, farmacija ipd. Nizke cene uvoženega proizvedenega blaga so omogočale povprečnemu evropskemu gospodinjstvu tudi večje trošenje razpoložljivega dohodka za storitve, kar obsega vse, od kulture, športa, turizma in podobno. Z ugodno stroškovno ceno pri uvoženih polproizvodih in v kombinaciji z inovacijskim sistemom je evropska industrija vse bolj pridobivala zvestobo globalnega kupca pri proizvodih z višjo dodano vrednostjo, kar ji je omogočalo vzpostavitev začaranega kroga med visoko prodajno ceno svojih izdelkov, inovacijami in vse bolj kakovostnimi delovnimi mesti. Kratek opis navedenega tokokroga služi temu, da si lahko lažje predstavljamo aktualne okoliščine, s katerimi se Evropa in Slovenija v danem trenutku soočata.