V Gorici shod proti nazivu častnega občana za Benita Mussolinija

V Gorici je danes potekal protestni shod, na katerem so zbrani pozivali občino, naj odstrani italijanskega fašističnega voditelja Benita Mussolinija s seznama častnih občanov. Pri tem si želijo tudi pomoči vodstva Evropske prestolnice kulture (EPK). Njen programski vodja Stojan Pelko je protestnike povabil na sestanek po uradnem odprtju.

Shod pod geslom Mussolini ni moj someščan se je dopoldne odvil pred goriško mestno hišo. Organizirali so ga kulturni delavci, umetniki in prebivalci Gorice in Nove Gorice, ki so se jim pridružili še številni posamezniki, društva in organizacije iz drugih krajev, na spletni strani poroča tržaški Primorski dnevnik. Po poročanju Radia Slovenija se jih je zbralo okrog 300.

Udeleženci so se teden dni pred uradnim odprtjem za podporo pri njihovih prizadevanjih obrnili tudi na vodstvo EPK.

»Vodstvo Evropske prestolnice kulture smo pozvali, da zastopa nas, meščane tega čezmejnega mesta, pod zastavo kulture in v našem imenu pozove Občino Gorica, naj ne sprejema več predstavnikov Decime MAS na uradni ravni, naj vsako leto 25. aprila obeležuje praznik osvoboditve izpod nacifašizma in naj izbriše Benita Mussolinija s seznama častnih občanov Gorice,« so med drugim pozvali.

Programski direktor EPK Stojan Pelko jim je v dopisu, ki so ga prebrali na shodu, sporočil, da »antifašizem ni le individualno prepričanje, temveč kolektivna vrednota, na kateri je zgrajena povojna Evropa«.

Občani si želijo tudi pomoči vodstva Evropske prestolnice kulture. FOTO: Blaž Močnik/Delo

»Celoten proces EPK 2025, od prve zamisli in kandidature do zmagovite prijavne knjige in sedanje realizacije programa, vsebuje tudi to vrednoto,« je zagotovil v izjavi in jih povabil na sestanek po uradnem odprtju čez teden dni. Vidi številne možnosti, kako vključiti pobudo protestnikov - od razprav do okroglih miz.

Odzval se je tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je po poročanju Primorskega dnevnika med drugim poudaril, da bi politika mora ostati izven projekta EPK.

Organizatorji so sicer še pred shodom oblikovali peticijo, s katero se lahko podpisniki simbolično odrečejo goriškemu občanstvu.

Poleg občanstva Mussolinija avtorji izpostavljajo, da Gorica že več let institucionalno sprejema tudi veterane Decima MAS, ki da so sodelovali z nacisti, medtem ko 25. aprila ne obeležuje osvoboditve izpod nacifašizma.

Mestni svet Gorice je novembra zavrnil predlog o odvzemu naziva častnega meščana Mussoliniju. Kot je takrat dejal desnosredinski župan Ziberna, je Mussolini sicer odgovoren za vzpostavitev avtoritarnega režima v Italiji po letu 1922, a bi po njegovem mnenju odvzem naziva pomenil brisanje zgodovine.