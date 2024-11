Mussolini ostaja častni občan Gorice

Opozicijski svetniki v italijanski Gorici so na včerajšnji seji predlagali, da bi fašističnemu voditelju Benitu Mussoliniju odvzeli naziv častnega občana, ki so mu ga v občini dodelili davnega 24. maja 1924. Toda občinski svetniki predloga niso podprli, danes poročajo mediji.

Kot je v soboto poročal Primorski dnevnik, to ni bil prvi tovrstni poskus, saj je leva sredina že med mandatom župana Ettoreja Romolija neuspešno predlagala, da se mu častno meščanstvo odvzame.

Prva podpisnica tokratne glasovalne pobude je bila svetnica stranke Noi Mi Noaltris GO! Eleonora Sartori, ki je prepričana, da bi bil odvzem častnega meščanstva Mussoliniju lep uvod v Evropsko prestolnico kulture 2025, ki bo prihodnje leto še tesneje povezala Gorico in Novo Gorico. Predlog je podprl tudi Sandi Feri iz opozicijske liste demokratke Laure Fasiolo.

Trpljenje Gorice zaradi Mussolinijevega režima

»Vztrajali smo pri tem, da se odvzame naziv častnega občana zato, ker ima to velik simbolični pomen, glede na to, koliko je mesto Gorica trpelo zaradi Mussolinijevega režima. V predlogu sem zatrjeval, da mi ne brišemo zgodovine, zgodovino pišemo. In da je nastopil trenutek, da mesto in mi kot politiki pokažemo politično zrelost. Zgodovina se namreč ne piše na podlagi spominov, zgodovino naj pišejo zgodovinarji, mi pa si moramo prizadevati za to, da jo presežemo,« je po poročanju MMC dejal Feri.

Po njegovih besedah je predlog za odvzem podprlo 11 svetnikov, proti jih je glasovalo 21. Svoje mnenje je tudi jasno izrazil goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je svetnikom prebral več kot 20 minut dolg zapis o tem, kako bi se z odvzemom naziva častnega občana, ki ga je Benito Mussolini v Gorici prejel leta 1924, brisala zgodovina. »Zgodovine, zlasti njenih najtemnejših in najbolj obsojanja vrednih plati, ne smemo izbrisati, temveč jo moramo spoznati, predvsem nove generacije, da se ne bi nikoli več ponovila,« je med drugim poudaril.

Kot je poročala Ansa, se je pri predlogu goriških svetnikov obregnil nad očitno pretkanostjo levice, ki da že nekaj časa poskuša spodkopati povezanost in sodelovanje med Novo Gorico in Gorico v luči Evropske prestolnice kulture prihodnje leto.

Predstavnica za odnose z javnostjo EPK Klavdija Figelj je izjavila, da je antifašizem temeljna vrednota EU in s tem tudi EPK. Teh tem se bodo lotevali tudi v okviru programa prestolnice kulture, političnih odločitev pa ne komentirajo.