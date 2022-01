Glejte gor ... in okrog

V nadaljevanju preberite:

Mediji so v obveščanju in ozaveščanju javnosti vsaj načelno lahko zavezniki. So znanstveniki dovolj vešči medijskega komuniciranja? Bi zadostovalo, če bi bili razumljivejši, prepričljivejši, bolj všečni? Kot v dialogu v filmu: »Povej preprosto. Brez matematike.« Astrofizik: »Če pa je vse matematika.« Morda bi morali svoja sporočila zapakirati v spevne pesmi in desetsekundne videoposnetke?

Videti je, kot da preprostih in jasnih odgovorov dandanes ni. O vsem obstaja cela vrsta različnih mnenj. Neredko se, kot glavni junak filma (ki raje na družbenem omrežju prepričuje neznanca, ki »niti ne ve, kaj je heliocentrična orbita«, kot da gre na sprehod z ženo) ujamemo v brezplodno razpravljanje in dokazovanje – sebi in enakomislečim. Drugače mislečih in dvomljivcev pa nam tako ali tako ne uspe doseči.