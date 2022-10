Gneča v proruskem taboru

V nadaljevanju preberite:

Na zadnjem predvolilnem soočenju na nacionalki, na katerem so kandidati za predsednika republike tekmovali v tem, kdo bo bolj dolgočasen in se redkeje nasmejal – premik od populistične všečnosti k posnemanju resnosti morda sploh ni negativen razvoj in verjetno odraža pričakovanja ljudi v času akutnih kriz – je poleg obeh favoritov, Nataše Pirc Musar in Anžeta Logarja, izstopal kandidat Levice Miha Kordiš. Kljub temu da je v tekmo vstopil s podporo, nižjo od rezultata njegove stranke na parlamentarnih volitvah (svojevrsten dosežek), se je že na prvi televizijski debati profiliral kot najbolj opazni kandidat. In ne morda zaradi svoje ekscentričnosti (čeprav je bil poleg Pirc Musarjeve edini, ki je pokazal nekaj spontanosti) ali provokativnosti, temveč zaradi argumentiranosti.