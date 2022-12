Izbruh optimizma ob koncu leta

V nadaljevanju preberite:

Napovedovalci slabe usode evropskemu gospodarstvu in zvesti oznanjevalci novih recesij (Roubini in drugi) so ta mesec prejeli še en udarec. Indikatorji razpoloženja, ki so bili glavni razlog za razraščajoči pesimizem, so se v decembru in tudi že prej v novembru začeli izboljševati. Nemški indeks Ifo je porasel s 86,4 na 88,6 ter dosegel poletne nivoje. Uveljavljeni in napovedani fiskalni ukrepi ter dolga knjiga naročil, ki izvira še iz zamud pri dobavah, so ohranili stabilno poslovanje v nemških predelovalnih dejavnostih. Tudi v drugem največjem evropskem gospodarstvu, Franciji, je poslovni sentiment v decembru (102) ostal stabilen in z vrednostjo nad dolgoletnim povprečjem. Naklonjenost zaposlovanju se je celo izboljšala. S tem se je verjetnost recesije v območju evra v zadnjem četrtletju leta in v letu 2023 zmanjšala. V storitvenem sektorju, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu so zaznavali pozitivne trende. Ocena o knjigi izvoznih naročil pri podjetjih v območju evra se še znižuje, vendar so se pričakovanja o industrijski proizvodnji povečala, prav tako so boljše ocene o pretekli rasti. Zadnje ponazarja precejšnjo nedoslednost kazalnikov razpoloženja, saj so še pred meseci ustvarjali drugačno sliko od dejanskega poslovanja. V ozadju teh kazalnikov je nekaj enostavnih anketnih vprašanj, pri katerih poslovni subjekti in potrošniki tudi precej subjektivno ocenjujejo svoje prihodnje poslovanje.