Izguba državnega plačnega kompasa

Potem ko so nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) marca letos predsedniku in članu uprave družbe z aprilom zvišali osnovni plači za šest oziroma pet tisoč evrov bruto, je ta teden iz državnega upravljavca prišla skesana novica: uprava sama je nadzorni svet pozvala, naj jim plače vrne na staro višino, ker da »ne želi, da bi glede na družbenopolitične razmere ta dvig plač kakorkoli negativno vplival na uspešnost socialnega dialoga o plačah v javnem sektorju oziroma da bi ga za doseganje svojih ciljev izrabljala katerakoli interesna skupina«, in še, da ne bi »takšna izpostavljenost SDH negativno vplivala na učinkovitost delovanja družbe in izvajanja njenih nalog«. Žiga Debeljak bo tako spet prejemal 12.800 evrov bruto, Janez Tomšič pa 11.500.

To je bil že drugi polom pri poskusu zvišanja plač šefom SDH.