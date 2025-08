Izstop iz Nata je ustavna nujnost

Pred kratkim je parlament razveljavil sklep o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih, kar pomeni, da ne bo tudi referenduma o Natu. Čudno je, da je politika sprva sprejela sklep o razpisu referenduma, nekaj dni kasneje pa ga je preklicala, tudi z utemeljitvijo, da je referendumsko vprašanje nejasno. Ali se politika igračka z ljudmi? Ali je takšni politiki še zaupati?

Dejstvo je, da vladajoči politiki referendum o obrambnih izdatkih ne ustreza, ker bi se lahko zgodilo, da bi se ljudstvo uprlo povečanim obrambnim izdatkom, ki sicer vodijo v še večjo militarizacijo Slovenije. To pa bi bilo slabo za slovensko politiko v luči šefov iz Nata, ki zahtevajo vedno več denarja za vojsko, sicer pa so izpostave nasilnega in uničujočega vojaško-industrijskega kompleksa.

Vladajoča politika se po eni strani klanja pred Trumpom in podobnimi, po drugi strani pa pritiska na ljudstvo, ki bo moralo v prihodnje dati vedno več denarja za vojsko. To je tipično za sistem hierarhije, kjer se neka skupina klanja in prilizuje nadrejenemu (Nato), tepta in zatira pa podrejene (ljudje oz. ljudstvo).

Vojska v bistvu brani državo, torej vladajočo politiko in njene institucije, in ne ljudi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Po ustavi vlada in ministri prisežejo, da bodo z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije. Ali je povečanje obrambnih izdatkov v korist blaginje Slovenije? Vsekakor ne! Da bi bilo vlaganje v nekaj, kar je namenjeno uničevanju, del blaginje, bi bilo absurdno! Zakaj potem vlada in druga politika zagovarjata nekaj, kar bo v škodo blaginje Slovenije in bo prej ali slej povečalo revščino?

Povečanje obrambnih izdatkov se opravičuje s slabimi varnostnimi okoliščinami v svetu, zaradi česar je treba okrepiti vojaško moč Slovenije in s tem njeno varnost.

Vprašanje je, ali lahko vojska zagotovi varnost države oz. ljudi. Dejstvo je, da so ljudje glede vojne najbolj varni v državi, ki nima vojske, in to ne glede na to, ali jo imajo njene sosede ali drugi. Zakaj? Če pride do napada, ne izbruhne vojna, ker napadena država nima vojske in se zato ne brani. Napadalec sicer zavzame državo in zamenja oblast, toda življenje teče bolj ali manj nespremenjeno dalje, podjetja delujejo, šolstvo in sociala funkcionirata, velika večina ljudi torej še naprej živi bolj ali manj v miru. Za ljudi bi se torej bolj ali manj spremenila samo oblast. Katera oblast pa ne izkorišča ljudi?

Če pa se država brani z vojsko, pa bi lahko prišlo do velikega uničenja družbe in narave, kar bi bil hud udarec za ljudstvo, saj bi bilo umrlih in poškodovanih mnogo ljudi ... Obramba z vojsko bi torej državi in njenemu ljudstvu prinesla strašen pekel. Tudi če bi bila vojska uspešna in bi obranila državo, ne bi obranila ljudstva. Zakaj? Ker so del ljudstva tudi ubiti prebivalci, ki so s svojo smrtjo prenehali biti njen del. Zato to ni več tisto, kar je bilo pred vojno.

Ker so vsi prebivalci enakopravni, bi zato morala biti obramba takšna, da ne bi bil nihče ubit, poškodovan ali kako drugače prizadet zaradi same obrambe. Če bi vojska torej obranila državo, bi obranila vladajoče in njihovo nasilno ideologijo, saj vojska v bistvu brani državo, torej vladajočo politiko in njene institucije, in ne ljudi, ki so samo sredstvo za obrambo nasilnega in izkoriščevalskega družbenega reda. V bistvu so kanonfuter! Vojaška obramba z množico mrtvih in ranjenih ter uničeno družbo ali nasprotje temu kot posledica vojaške neobrambe?

V interesu ljudi je, da Slovenija nima vojske, ker je tako najbolj varna. V interesu ljudi in za blaginjo Slovenije pa je tudi izstop iz Nata, za katerega se lahko najde podlaga v slovenski ustavi. Ta namreč zagotavlja nedotakljivost človekovega življenja, kar vojska in predvsem vojna kršita, pri čemer je pomembna tudi ustavna zahteva, da Slovenija pri zagotavljanju varnosti izhaja predvsem iz mirovne politike, kulture miru in nenasilja. Seveda pa je pomembno tudi ustavno določilo, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

Ali države, ki so v Natu in pošiljajo v druge države orožje, ki dokazano ubija ljudi, spoštujejo temeljno človekovo pravico do življenja? FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

In še: po ustavi je Slovenija lahko v obrambni zvezi z državami, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ali države, ki so v Natu in pošiljajo v druge države orožje, ki dokazano ubija ljudi, spoštujejo temeljno človekovo pravico do življenja? Seveda ne! Kako je potem lahko Slovenija še del takšne zveze? Ali ni to protiustavno?

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah.

