Bolje ko gre Rusom, višja je podpora Natu in izdatkom za obrambo

V Sloveniji je zadnji teden politično napeto zaradi obrambnih izdatkov. Parlamentarne stranke razen Svobode so iz različnih razlogov podprle predlog Levice o referendumu, s katerim bi preprečili dvigovanje obrambnih izdatkov do treh odstotkov BDP v prihodnjih petih letih in morda do petih odstotkov do leta 2035. Zato je lider Svobode in premier Robert Golob naredil presenetljivo potezo in napovedal referendum o članstvu Slovenije v Organizaciji severnoatlantske pogodbe (Nato). Za zdaj še ni jasno, kakšni naj bi bili referendumski vprašanji oziroma ali bodo referenduma sploh izvedli, a odpira se več vprašanj.

O tem, kako gledata na dogajanje, smo se pogovarjali z mednarodnim politologom s fakultete za družbene vede dr. Markom Lovcem in obramboslovcem dr. Klemnom Grošljem, nekdanjim poslancem v evropskem parlamentu in pred tem državnim sekretarjem na ministrstvu za obrambo.

Kakšni so referendumski obeti in koliko je cena nevtralnosti?