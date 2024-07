(KOLUMNA) Vertikalni kino

V kolumni preberite:

Dan po objavljeni zadnji kolumni me je poklical Ali Žerdin. Dokaj mirno sem dvignil telefon, popolnoma prepričan, da z besedilom ni bilo nič narobe, sicer bi me poklical še pred objavo in predlagal na primer kakšne faktografske korekcije. Takšni so uredniki. Čeprav ...

Pogovor je potekal v prijateljskem tonu, pohvalil je tekst in dodal, da je »isti dan srečal Marjana Laha, legendo športnega novinarstva«, in da sta se obregnila ob mojo kolumno, v kateri sem različne filmske formate – od arhaičnih v razmerju 1,17: 1 do cinemascopskega v razmerju 2,39: 1 – primerjal s širinami vrat v različnih športnih panogah, od hokeja in rokometa do nogometa, ki je bil v času evropskega prvenstva priročna iztočnica.