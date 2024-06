(KOLUMNA) Kriv. Gledan

V kolumni preberite:

»Slaba publiciteta ne obstaja.« To je izrek, ki ga pripisujejo P. T. Barnumu, ameriškemu politiku, podjetniku in zabavljaču iz 19. stoletja, izkoriščevalcu, manipulatorju in špekulantu, prepričanemu, da se »vsako minuto rodi naivnež«, ki ga je vredno opehariti.

Donald Trump je v svoji knjigi Umetnost kupčije (The Art of the Deal) to plemenito maksimo še malce bolj razdelal. Dejal je, da sicer »daje prednost dobri publiciteti, vendar je – v končni perspektivi – slaba publiciteta vendarle boljša kot nobena«. Kontroverznost se, skratka, prodaja, in ko se v medijih pojavi Trump, je zagotovljena. Kot se je zgodilo pred nekaj dnevi, ko je bil nekdanji predsednik svobodnega sveta kriv po vseh 34 točkah obtožnice, ki mu je očitala ponarejanje dokumentov v povezavi s plačilom 130.000 dolarjev pornesi Stormy Daniels.