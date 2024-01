Moč zapisanih besed

V nadaljevanju preberite:

Počasna hitrost reševanja izzivov in gradnja finančnih zagotovil sta bili ključni napaki, ki sta izvirali iz institucionalnega ustroja EU27 kot tudi območja evra. Na podlagi tega obdobja smo tudi z velikim strahom vstopili v pandemijo (leta 2020) in leta 2022 v energetsko krizo, ki je bila predvsem posledica geopolitičnega tveganja na vzhodu Evrope. Vendar smo zadnja dva izziva prestali precej bolje kot prvega, pri čemer mislim realno spremembo BDP v obdobju med tretjim četrtletjem leta 2023 in zadnjim četrtletjem leta 2019 (3,75 leta). V tem obdobju se je realni BDP v EU27 povečal za 3,5 odstotka (odstotek na leto) in v Sloveniji za 6,8 odstotka (približno dva odstotka na leto).