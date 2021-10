Mreženje kvadratnih metrov

V nadaljevanju preberite:

Mreženje je danes za uspeh ključno. Navadili smo se na virtualna informacijska in družabna omrežja. Takšne mreže so nas oblepile s svojimi lepljivimi vezmi v povsem izolirane mehurčke, iz katerih skoraj ne komuniciramo več s katerim izmed drugih izoliranih mehurčkov.



Mreženje je tudi ključ do uspešne kariere; v zadnjih desetletjih nekateri dogodki, kot so sprejemi, slavnostna odprtja in konference, v svoje urnike uvrščajo dobesedno poimenovano kategorijo »mreženja«, nekakšno ad hoc borzo kadrov, v kateri se udeleženci povsem instrumentalizirano sukajo po parketu, se spoznavajo, izmenjujejo telefone in elektronske naslove ter vsak zase upajo na nove poslovne in poklicne priložnosti. Ker sem arhitekt, mreženje opazujem tudi na drugačne načine.



Osnovno mreženje, ki nas določa v prostorskem smislu, je mreža kvadratnih metrov. To je povsem abstraktno merilo, na katero pa so zelo oprijemljivo vse bolj vezane naše plače, krediti, prihranki, poslovne priložnosti, grožnje z izgubo bivališča, možnosti za dostojno življenje, možnosti za zasebnost in javno udejstvovanje.