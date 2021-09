Na udaru pridobitev demokratizacije

V nadaljevanju preberite:

Po verbalni konfrontaciji najbolj antagonističnih sil v slovenskem družbenopolitičnem prostoru, predsednika vlade Janeza Janše s predstavniki kolesarskega protestniškega gibanja na Kredarici, je vlada rokohitrsko vložila dopolnilni predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki je najprej odmerila zastraševalno globo v višini od 500 do 1000 evrov za nedostojno vedenje do najvišjih predstavnikov države.

Eden ključnih dosežkov demokratizacijskih gibanj, v katerih je sodeloval tudi takrat protioblastno oporečniški Janša, je bila dekriminalizacija verbalnega delikta. Dobra tri desetletja pozneje, ko se v slovensko politično realnost številni zgodovinski relikti vračajo kot farsa, ga Janša s ciljem varovanja oblasti uvaja na novo. Le zaporne kazni nadomeščajo visoke denarne.