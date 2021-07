Nelagodje digitalnosti

V kolumni preberite:

Digitalizacija je privlačna beseda. Povezujemo jo s prihodnostjo. Ko si poskušamo zamisliti svet čez dvajset, petdeset ali sto let, si predstavljamo družbo transparentnih zaslonov, neslišnih električnih avtomobilov, digitalnih očal in elektronskih asistentk, ki nam z zapeljivimi glasovi svetujejo pri izbiri jogurta in sklenitvi zavarovalne police. Bolj ko digitaliziramo stvari, bliže smo temu svetu.