Nevarna zmes moči in nevednosti

Znanstvenik Carl Sagan je v enem od svojih zadnjih intervjujev opozoril, da smo ljudje v stoletjih vzpostavili globalno civilizacijo, ki temelji na dosežkih znanosti in tehnologije, hkrati pa večina ljudi, ki je del te civilizacije, o znanosti in tehnologiji ne ve kaj dosti. Prepričan je bil, da je ta vnetljiva mešanica moči tehnologije in nevednosti množic recept za katastrofo.