Nevarno napenjanje plačnega loka

Čeprav smo že globoko v januarju in sta se tako Božiček kot dedek Mraz že vrnila v svoji pravljični domovanji, novoletno obdarovanje v Sloveniji še kar traja. Potem ko se je lahko z novim letom zaradi dviga minimalne plače in zvišanja osnovnih plač v kolektivnih pogodbah nekaterih panog in posameznih podjetij v Sloveniji višjih prejemkov veselilo več deset tisoč delavcev, se rast plač nadaljuje tudi ta mesec, zlasti v javnem sektorju.

Vlada je namreč nedavno že zvišala plače zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu ter pomočnicam vzgojiteljic, sodnikom in tožilcem pa obljubila po 600 evrov dodatka. To je seveda pričakovano spodbudilo prihodkovne apetite drugih javnih uslužbencev. Povišico tako že zahtevajo poklicni gasilci, cariniki, kulturniki, vojaki, celo župani … Vrsta je tako rekoč vsak dan daljša.