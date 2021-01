Ob sedmi uri ugasnemo televizor, velja?

V nadaljevanju preberite:

Če se ozremo po medijih na povprečen dan v letu, tam najverjetneje ne bomo našli nobenega prispevka o sistemskih vzrokih za revščino, četudi zlahka najdemo izolirane zgodbe, ki igrajo na čustva in nas vabijo h karitativnosti. Niti enega prispevka o vse težje dostopnem javnem zdravstvu, čeprav smo med epidemijo vsi spoznali, kako krhko je, morda na lastni koži čutili celo, da do ustrezne oskrbe trenutno ne moremo. Niti enega prispevka o sistemskih (ne)ukrepih, ki nam in zanamcem kratijo pravico do zdravega okolja, pa gora prispevkov o potrošniški odgovornosti in nasvetov za domače kompostiranje. Na katerikoli dan lahko izvemo vse o zadnjem hitu med prehranskimi režimi, redko pa kaj o vzrokih, zakaj je v trgovinah najcenejša tista hrana, ki prihaja od daleč in ki je pridelana ali vzrejena na neetične in za zdravje škodljive načine.