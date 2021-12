Obvezno cepljenje: teorija in praksa

V nadaljevanju preberite:

Pomisleke, ki jih posamezniki in skupine, ki sicer podpirajo cepljenje, imajo do obveznega cepljenja, se da povzeti v znamenitem dovtipu nekdanjega irskega premiera Garreta FitzGeralda: »V praksi se sliši dobro, toda – ali bo delovalo tudi v teoriji?« Mnogi so prepričani, da bi bilo obvezno cepljenje »tehnično« najbolj elegantna rešitev, hkrati pa so zaskrbljeni nad implikacijami, ki bi jih utegnil imeti tako množičen in (domnevno) drastičen poseg države v »telesno integriteto« slehernika.