Od diktatorja do mentorja

Minili so časi, ko je lahko vodja postal zgolj egoističen povzpetnik, ki mu ni bilo mar ne za ljudi, ne za okolje, ne za poslovne partnerje in ki se je zgolj na podlagi številk premikal z enega položaja na boljšega. V poslovni svet danes vstopajo mladi, ki v svojem delu hočejo videti smisel in poslanstvo in ki so obenem vzgojeni v duhu doseganja rezultatov ob hkratni skrbi za soljudi in planet.Kaj torej definira dobrega vodjo?