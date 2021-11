S poštovani, upam da ne zamerite, ker se obračam neposredno na vas. Ampak zelo zelo me zanima vaše mnenje o tej iniciativi na spodnji povezavi: https://www.slovenskizdravniki.si/odprto-pismo/

Sem doječa mamica, ki se je včeraj cepila s prvim odmerkom Pfizerja. Vem, da to ni vaša stvar, ampak po branju podatkov iz zgornje povezave me je postalo resnično in zelo strah za mojega šestmesečnika. Vsi me tolažijo: »Zaščitila si sebe, v redu je, s tem bo zaščiten tudi on. Zdaj boš lahko šla vsepovsod ...« Tudi moja ginekologinja pravi, da je v redu, da se cepim, in tako tudi svetovalec na koronafonu. Jaz pa sem si dovolila vprašati še vas. Kaj menite o tem dejstvu, da se doječe mamice cepimo s cepivi mRNA?

Prosim, oprostite mi, da vam dobesedno težim. Tako ali tako sem polna hormonov, niti resnično ne vem, ali sem ravnala prav ali ne ali sem s tem ogrozila svojega otroka ali ne ... Takšni čudni časi so, ne vem, kje naj sploh poiščem odgovor na svoje vprašanje. Naj se vam zahvalim za vaš čas, pa če mi ga boste naklonili ali ne.

Spoštovani,

moje iskreno opravičilo zaradi nekaj stanovskih kolegov, ki so v najhujšem zagonu epidemije, ko vlada v bolnišnicah izredno stanje, dobesedno izgubili pamet in moralno razsodnost. Do zdaj smo tem nekaj zdravnikom, ki se nikoli v življenju niso ukvarjali z infektologijo, mikrobiologijo, javnim zdravjem ali podobnimi vedami, večinoma pripisovali nekritično nastopaštvo na socialnih omrežjih. S svojim zdravništvom in »nekonvencionalnimi mnenji« so v laični javnosti na lahek način vzbudili nekaj pozornosti, da bi s tem nasitili neko svojo adrenalinsko potrebo. Nato so pustili, da so njihove neumnosti po logiki socialnih omrežij utonile v pozabo, še preden bi se izkazalo, kakšne nesmisle so pisali. Naj samo spomnim, da je eden do podpisnikov tega pisma, dr. Pirnat, septembra 2020 bombastično pisal po družbenih omrežjih in vsem naokrog razpošiljal nadležna pisma s trditvijo, da je »zaradi doseženega praga kolektivne imunosti pandemija cov19 v Evropi končana«. Samo nekaj tednov pozneje smo doživeli največji izbruh epidemije z več tisoč mrtvimi, na katerega smo mnogi opozarjali že od avgusta 2020. Drugi podpisnik, dr. Dobnikar, je v istem pismu trdil, »da je smrtnost zaradi covida-19 podobna smrtnosti zaradi sezonske gripe«. Tri mesece pozneje smo videli izjemno visoke številke presežnih smrti, ki so bile povsem drugačnih dimenzij kot tudi pri najhujših sezonah gripe. Tretji podpisnik, zobozdravnik Gregor Knafelc, je v istem času napisal, da se »ne moreš okužiti z virusom sars-cov-2, lahko narediš svoj sars-cov-2, zelo lahko ti pripišejo diagnozo covid-19. Ni virusa stekline, ni polio, ni ošpic, ni hiva, ni gripe, to lahko dobiš samo, če te cepijo.« Nesmiselna stavčna solata, ki bi celo pri srednješolcu vzbudila vtis, da je prešprical vse naravoslovne predmete.

In če nadaljujemo – kaj dragi kolega Pušenjak danes misli o množičnem odklanjanju cepljenja pri mlajših ženskah, posebno medicinskih sestrah, ki jo je sprožil s povsem nepremišljenim opozorilom, da bi cepivo lahko povzročilo neplodnost? Kje je ta »neplodnost« in kje so splavi po cepljenju danes, po milijardah cepljenih? Mar se zdaj kolega Pušenjak zares ne čuti krivega zaradi številnih necepljenih medicinskih sester, na primer na Onkološkem inštitutu, ki so tudi zaradi njega nato zbolevale in kužile bolnike v bolnišnicah? Mar zares užitek poceni nastopaštva na socialnih omrežjih odtehta žrtve med bolniki, za katere smo kot zdravniki sicer dolžni skrbeti?

Zaradi povsem neutemeljenih neumnosti, ki jih je zapisal dr. Pušenjak, mi je do zdaj pisalo na desetine prestrašenih nosečnic in žensk, ki so nameravale zanositi. V resnici so v stiski, kot ste v stiski vi, ki ste prebrali slabo prevedene in interpretirane nebuloze iz proticepilskih revij. Te v tujini, zlasti v ZDA, izdajajo prodajalci prehranskih dodatkov in alternativne medicine, da bi strah in skrb za zdravje, ki ga je sprožila epidemija, preusmerili v nakup svojih proizvodov. Razumem povzemanje tovrstnih člankov pri naših prodajalcih vitaminov, prehranskih dodatkov in alternativne medicine, saj po zgledu tujih kolegov tudi naši »poslovneži« poskušajo od prestrašenih ljudi izpuliti kakšen dodaten evro.

Ne razumem pa zdravnikov, ki naj bi bili zavezani predvsem zdravstveni blaginji ljudi, da se iz neke svoje nastopaške potrebe spuščajo v podpisovanje proticepilskih člankov, ki so polni netočnosti in namernega zavajanja. To je zlasti v silovitem izbruhu epidemije, kakršen je zdaj pri nas, nesprejemljivo in življenjsko nevarno za ljudi, ki se zaradi zavajanja ne bodo cepili in s tem tvegali hudo bolezen ali smrt. In je tudi zelo nemoralno do cepljenih, kot ste vi, saj vam manipulantske trditve brez osnove povzročajo težave.

Kajti v resnici je stališče celotne slovenske in svetovne ginekološke stroke, da priporoča cepljenje tako nosečnic kot doječih mater. In pri več milijardah apliciranih cepiv do sedaj ni bil zaznan nikakršen razlog, da se doječe mame ne bi cepile – in verjemite, da študije o tem nenehno delajo v tujini in tudi pri nas, tudi sam sem, na primer, mentor eni od doktorskih nalog, ki se zelo temeljito ukvarja s cepljenjem nosečnic.

Zato se še enkrat opravičujem v imenu slovenskega zdravništva za vaše težave, ki so povsem nepotrebne. Čisto nič narobe niste naredili, ampak obratno – vam in vašemu otroku bo cepljenje prineslo le korist. In predvsem vam želim veliko veselja s svojim sinčkom, ne glede na epidemijo.

****

Alojz Ihan je dr. medicinskih znanosti, imunolog, pisatelj in publicist.